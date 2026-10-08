Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація - біженці з УкраїниСуд ЄС ухвалив важливе для біженців з України рішення: що важливо знатиНацбанк продає золоті 20 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном: як вони виглядаютьВи почуєте оголошення, але не розслабляйтеся: "дух" Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війниВи почуєте оголошення, але не розслабляйтеся: "дух" Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війниЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФДо +24, але з дощами: чим здивує погода українців у середині жовтня і коли прийде похолоданняДо +24, але з дощами: чим здивує погода українців у середині жовтня і коли прийде похолоданняПідлітків вчать замішувати вейпи просто в магазиніПідлітків вчать замішувати вейпи просто в магазині, а замість чеків видають обманки: OBOZ.UA з'ясував, як влаштована торгівля "курилками""Політика санкцій проти РФ зазнала невдачі": німецькі друзі Путіна готують антиукраїнську резолюцію"Політика санкцій проти РФ зазнала невдачі": німецькі друзі Путіна готують антиукраїнську резолюціюІлюстрація. ГороскопЕмоційно важкий день, але не варто зосереджуватися на негативі: Риби – більше сміливості, а Тельці отримають подарунок – гороскоп на 8 жовтняУкраїна готова до зустрічі у жовтні щодо миру – МЗСУкраїна готова до зустрічі у жовтні щодо миру – МЗСПриціл на енергетиці: Росія адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору – ISWПриціл на енергетиці: Росія адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору – ISW

Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео
Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22. Джерело: ДСНС

У Прилуках Чернігівської області в ніч на 8 жовтня тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Станом на ранок число жертв удару по багатоповерховому будинку зросла до 22 осіб.

Серед убитих росіянами людей – п’ятеро дітей. Про це повідомили в ДСНС України.

Ліквідація наслідків атаки

Рятувальники поінформували, що пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Через суті після ракетного удару кількість жертв у результаті удару РФ по Прилуках зросла до 22 людей.

Ще 54 особи травмовано, у тому числі 7 дітей. Під час рятувальної операції співробітникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей, у тому числі одну дитину.

Станом на 7:30 ранку 8 жовтня рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 2,9 т.
Під прицілом були дата-центр і НПЗ: у Рязанській області і Башкортостані прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відео
icon 2,9 т.
Під прицілом були дата-центр і НПЗ: у Рязанській області і Башкортостані прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відео
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 1,2 т.
Німецька оборонна компанія передасть Україні десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів: що про них відомо. Фото
icon 1,2 т.
Німецька оборонна компанія передасть Україні десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів: що про них відомо. Фото
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 2,9 т.
Росія розробляє ракету за $12 тис. доларів для перехоплення дронів: що про неї відомо
icon 2,9 т.
Росія розробляє ракету за $12 тис. доларів для перехоплення дронів: що про неї відомо

В обласній адміністрації заявили, що у п'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, багато квартир пошкоджено. Також російські ракети потрапили по підприємству та житловому сектору. Ще росіяни атакували у Прилуках Центр дитячої та юнацької творчості.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції та регіонального органу безпеки фіксують наслідки та документують чергові воєнні злочини.

Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео

Наслідки терору у Прилуках. Джерело: ДСНС

Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео

Окупанти вбили мирних жителів. Джерело: ДСНС

Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео

На місці атаки працюють рятувальники. Джерело: ДСНС

Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео

Ворог убив десятки людей. Джерело: ДСНС

Кількість жертв внаслідок удару РФ по Прилуках зросла до 22: пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч. Фото і відео

Наслідки теракту. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед убитих росіянами людей є діти.

Також під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.

Як повідомляв OBOZ.UA, з ночі під ударом також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.

Схожі теми
Війна в УкраїніВоєнні злочини РосіїРосійські обстрілиПрилукиРосія - країна-агресортеракт
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись