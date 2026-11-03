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Командир полку "Айдар" Олександр Коваленко відмовився від іншої посади і назвав причину. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
306
Командир полку "Айдар" Олександр Коваленко відмовився від іншої посади і назвав причину. Відео
Командир 24-го окремого штурмового полку "Айдар" Олександр Коваленко. Джерело: Скриншот з відео

Командир 24-го окремого штурмового полку "Айдар" Олександр Коваленко відмовився від іншої посади, яку йому запропонували обрати в Сухопутних військах ЗСУ. Військовий пояснив, що хоче й надалі очолювати "Айдар", у якому пройшов довгий шлях.

Звернення він оприлюднив на власній сторінці у Facebook. Коваленко підкреслив, що остаточне рішення щодо його майбутнього і долі полку ухвалюватиме Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Коваленко відмовився змінювати посаду

"В мене відбулася зустріч із командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Під час розмови мені запропонували особисто обрати іншу посаду в лавах Сухопутних військ Збройних Сил України. Я відмовився. Мене не цікавить жодна інша посада, крім командира полку "Айдар", – заявив командир полку.

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Він зазначив, що долучився до війська як доброволець ще у 2014 році, і саме в "Айдарі" пройшов увесь військовий шлях – від рядового бійця до командира полку, тому вважає підрозділ своєю справою життя.

Коваленко також повідомив, що за підсумками зустрічі командування Сухопутних військ ЗСУ не ухвалило жодного рішення щодо його подальшої служби, тому "рішення щодо моєї кандидатури та майбутнього полку ухвалюватиме Головком ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий".

Коваленко заявив про спроби дискредитування

Окремо Коваленко закцентував на тому, що результати останніх перевірок зафіксовані в документах свідчать про проблеми з виконанням бойових та спеціальних завдань через недоукомплектованість.

Також командир заявив, що, за його інформацією, відповідні органи отримали доручення зібрати компромат особисто на нього та на полк "Айдар" та запевнив, що готовий до таких перевірок.

"Моя совість чиста перед державою, перед законом і перед народом. Я не порушував жодних законів. І продовжуватиму захищати Україну, так само як робив це з 2014 року. У зв'язку з деморалізацією особового складу, викликаною останніми подіями, які відбуваються навколо нашого підрозділу, звертаюся до всіх своїх бійців: продовжуємо виконання поставленого бойового наказу. З нами Бог!" – підсумував він.

Варто зазначити, що 31 жовтня 2026 року було ухвалено рішення про звільнення майора Олександра Коваленка з посади командира військової частини А3488.

Що відомо про Олександра Коваленка

Олександр Коваленко (позивний "Хук") – український військовослужбовець, майор, командир 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". Народився 23 березня 1989 року в Сєвєродонецьку Луганської області.

До початку російсько-української війни працював менеджером, а у 2014 році добровольцем долучився до лав "Айдару".

Командир полку ''Айдар'' Олександр Коваленко відмовився від іншої посади і назвав причину. Відео

Олександр Коваленко. Джерело: Facebook/Олександр Коваленко

За роки служби пройшов шлях від стрільця до командира підрозділу. У 2023 році йому присвоїли звання Героя України за особисту мужність і героїзм у захисті держави.

Як писав OBOZ.UA, раніше Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо порушень у штурмовому полку "Скеля". Підставою стали оприлюднені в медіа факти про насильство, зловживання владою та десятки небойових смертей серед військовослужбовців цього ОШП.

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