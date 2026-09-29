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"Кошти потрібні цієї осені": Хмара закликав ЄС долучитися до фінансування перехоплювачів російських реактивних дронів

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 485
"Кошти потрібні цієї осені": Хмара закликав ЄС долучитися до фінансування перехоплювачів російських реактивних дронів
Хмара закликав ЄС долучитися до фінансування перехоплювачів російських дронів
Джерело: Міноборони України

Україна звернулася до Європейського Союзу із закликом прискорити фінансування військових потреб. Зокрема, Київ закликає оперативно профінансувати виробництво перехоплювачів для знищення російських реактивних дронів.

Кошти потрібні вже цієї осені, щоб якомога швидше протидіяти російському терору. Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара під час засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Водночас через збільшення російських атак мністр переніс заплановані на цей тиждень візити до Німеччини та Норвегії. Ситуація в Україні потребує оперативної уваги та прискорення всіх процесів, спрямованих на протидію російським ударам.

Про це OBOZ.UA повідомили джерела в Міністерстві оборони України. За їхніми словами, розмови з партнерами проведуть в інших форматах, а також готуються нові пакети допомоги для України.

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Перехоплювачі проти реактивних дронів

Для протидії реактивним безпілотникам Україна шукає дешеві та ефективні рішення. За словами глави Міноборони, такі цілі вже збивають ракетами-перехоплювачами, а українські виробники пропонують власні розробки. Хмара закликав ЄС долучитися до їхнього фінансування, щоб техніка якомога швидше надійшла до Сил оборони в достатній кількості.

Крім того, Київ звернувся до партнерів із проханням надати ракети "повітря-повітря", ПЗРК та боєприпаси для винищувачів F-16.

У питанні захисту від балістичних атак Україна пропонує механізм обміну. Київ пропонує, щоб європейці передали ракети для систем Patriot із поточних запасів країн ЄС з подальшим відшкодуванням за вже укладеними контрактами.

Терміни фінансування та закупівля дронів

Близько третини додаткових оборонних потреб України у розмірі 27 млрд доларів становлять авансові платежі за постачання дронів на початок 2027 року. Міністр закликав Євросоюз перенести виділення кредитних коштів з 2027 на 2026 рік, спрямувати залишок коштів програми SAFE на закупівлі для України, а також виділити додаткові ресурси в рамках двосторонньої допомоги.

"Кошти потрібні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо – з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз", – наголосив Хмара.

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна та Австралія підписали двосторонню угоду про безпеку. Документ відповідає принципам Статуту ООН і ґрунтується на допомозі, яку Австралія надала Україні з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, а також на зобов’язаннях австралійського уряду підтримувати нашу державу.

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