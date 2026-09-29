Україна звернулася до Європейського Союзу із закликом прискорити фінансування військових потреб. Зокрема, Київ закликає оперативно профінансувати виробництво перехоплювачів для знищення російських реактивних дронів.

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Кошти потрібні вже цієї осені, щоб якомога швидше протидіяти російському терору. Про це заявив міністр оборони України Євген Хмара під час засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Водночас через збільшення російських атак мністр переніс заплановані на цей тиждень візити до Німеччини та Норвегії. Ситуація в Україні потребує оперативної уваги та прискорення всіх процесів, спрямованих на протидію російським ударам.

Про це OBOZ.UA повідомили джерела в Міністерстві оборони України. За їхніми словами, розмови з партнерами проведуть в інших форматах, а також готуються нові пакети допомоги для України.

Перехоплювачі проти реактивних дронів

Для протидії реактивним безпілотникам Україна шукає дешеві та ефективні рішення. За словами глави Міноборони, такі цілі вже збивають ракетами-перехоплювачами, а українські виробники пропонують власні розробки. Хмара закликав ЄС долучитися до їхнього фінансування, щоб техніка якомога швидше надійшла до Сил оборони в достатній кількості.

Крім того, Київ звернувся до партнерів із проханням надати ракети "повітря-повітря", ПЗРК та боєприпаси для винищувачів F-16.

У питанні захисту від балістичних атак Україна пропонує механізм обміну. Київ пропонує, щоб європейці передали ракети для систем Patriot із поточних запасів країн ЄС з подальшим відшкодуванням за вже укладеними контрактами.

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Терміни фінансування та закупівля дронів

Близько третини додаткових оборонних потреб України у розмірі 27 млрд доларів становлять авансові платежі за постачання дронів на початок 2027 року. Міністр закликав Євросоюз перенести виділення кредитних коштів з 2027 на 2026 рік, спрямувати залишок коштів програми SAFE на закупівлі для України, а також виділити додаткові ресурси в рамках двосторонньої допомоги.

"Кошти потрібні цієї осені, щоб дати виробникам достатньо часу вчасно закупити комплектуючі та виготовити дрони. Особливо – з огляду на мобілізацію, яку ворог планує вже зараз", – наголосив Хмара.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Україна та Австралія підписали двосторонню угоду про безпеку. Документ відповідає принципам Статуту ООН і ґрунтується на допомозі, яку Австралія надала Україні з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, а також на зобов’язаннях австралійського уряду підтримувати нашу державу.

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