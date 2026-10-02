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"Кожен постріл – мінус загроза": в "Хартії" показали чеську САУ Dita у бою. Фото

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 2,6 т.
"Кожен постріл – мінус загроза": в "Хартії" показали чеську САУ Dita у бою. Фото
"Хартія" показала 155-мм САУ у бою. Джерело: МВС/колаж OBOZ.UA

Українські артилеристи з бригади "Хартія" показали бойову роботу чеської самохідної гаубиці Dita – 55-мм установки, якою керує екіпаж лише з двох військових. Військові застосовують гаубицю у поєднанні з розвідувальними та ударними дронами.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України. Фото оприлюднив 2-й корпус НГУ "Хартія".

Як "Хартія" використовує САУ Dita

Артилеристи застосовують Dita у взаємодії з екіпажами розвідувальних та ударних БпЛА. Така зв’язка дозволяє виявляти цілі противника, передавати дані артилеристам і коригувати вогонь.

На кадрах військові розгортають гаубицю, працюють по цілі, а після пострілів готуються залишити позицію, щоб не дати противнику можливості завдати удару у відповідь.

''Кожен постріл – мінус загроза'': в ''Хартії'' показали чеську САУ Dita у бою. Фото

Військові розгортають гаубицю. Джерело: МВС

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''Кожен постріл – мінус загроза'': в ''Хартії'' показали чеську САУ Dita у бою. Фото

Військовий наводить ціль. Джерело: МВС

У бригаді зазначають, що артилерія допомагає знищувати російські цілі, стримувати просування противника та прикривати українську піхоту.

"Кожен постріл – мінус загроза для наших захисників. Кожна знищена ціль – крок до перемоги", – зазначили у МВС.

''Кожен постріл – мінус загроза'': в ''Хартії'' показали чеську САУ Dita у бою. Фото

САУ Dita працює по цілі. Джерело: МВС

Що відомо про чеську САУ Dita

Dita – 155-мм самохідна гаубиця, розроблена чеською компанією Excalibur Army. Установка побудована на повнопривідному шасі вантажівки Tatra T815-7 із колісною формулою 8×8.

САУ може уражати цілі на відстані до 39 км і вести вогонь зі швидкістю до шести пострілів за хвилину.

Однією з особливостей Dita є високий рівень автоматизації. Основними бойовими процесами можна керувати дистанційно з броньованої кабіни екіпажу, а за певних умов – навіть за допомогою планшета.

Завдяки автоматизації екіпаж установки складається лише з двох військових. Це дозволяє зменшити кількість людей, які безпосередньо перебувають біля гармати під час бойової роботи.

Також Dita оснащена цифровими системами зв’язку та навігації, що дає змогу інтегрувати установку в сучасні мережі управління вогнем, зокрема ті, що використовуються країнами НАТО.

Як повідомляв OBOZ.UA, Нідерланди замовили в Чехії новітні гаубиці DITA для подальшої передачі Україні. Ця гаубиця становить собою сучасну вогневу систему, здатну завдавати ударів по цілях на відстані десятків кілометрів.

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