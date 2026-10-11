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"Кожна спроба окупантів закінчується однаково": ЗСУ знищили два російські човни разом з особовим складом. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
icon 3,4 т.
"Кожна спроба окупантів закінчується однаково": ЗСУ знищили два російські човни разом з особовим складом. Відео
Українські військовослужбовці продовжують завдавати втрат окупантам. Джерело: Facebook/34 окрема бригада морської піхоти "Борисфен"

Українські військовослужбовці продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. Цього разу захисники знищили два ворожі човни разом з особовим складом.

Про це у Facebook повідомила 34 окрема бригада морської піхоти "Борисфен". Військові опублікували відповідне відео, на якому зафіксовано знищення ворожих цілей.

Окупанти втратили два човни

За словами українських захисників, російські військові вкотре спробували здійснити маневр на човнах, однак їхні плани завершилися невдачею. Обидва засоби переміщення разом з особовим складом були знищені.

''Кожна спроба окупантів закінчується однаково'': ЗСУ знищили два російські човни разом з особовим складом. Відео

ЗСУ знищили два російські човни разом з особовим складом. Джерело: Скриншот

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У бригаді наголосили, що спроби противника змінити ситуацію на свою користь щоразу призводять до однакового результату.

"Росіяни знову вирішили, що їм вдасться проскочити. Не вдалося. Два ворожі човни разом з особовим складом – знищені. Кожна спроба окупантів щось змінити на свою користь закінчується для них однаково", – йдеться у повідомленні.

''Кожна спроба окупантів закінчується однаково'': ЗСУ знищили два російські човни разом з особовим складом. Відео

ЗСУ знищили два російські човни разом з особовим складом. Джерело: Скриншот

Морські піхотинці також іронічно зауважили, що для російських загарбників усі маршрути ведуть до одного сценарію.

Російські окупанти зазнають втрат на фронті

Раніше стало відомо, що ЗСУ ліквідували командира 11-го танкового полку РФ майора Олексія Караваєва. Окупант загинув у ніч проти 4 жовтня на Харківському напрямку. За даними проєкту "Хочу жить", він став уже п'ятим ліквідованим командиром, про якого повідомили у зв'язку з цим полком за останні півтора року.

Караваєв командував батальйоном, військовослужбовці якого причетні до страти щонайменше трьох українських військовополонених на Агрегатному заводі у Вовчанську у 2024 році. За свідченнями одного із засуджених окупантів, накази про вбивство полонених надходили від вищого командування.

Також у жовтні 2026 року бійці 6-го полку Сил спеціальних операцій Rangers ліквідували двох російських окупантів під час засідки в лісистій місцевості на одному з напрямків фронту. Українські захисники заздалегідь встановили маршрут пересування противника та влаштували йому засідку.

Як писав OBOZ.UA, на Сумщині прикордонники бригади "Сталевий кордон" уразили техніку та озброєння російських окупантів. Також українські захисники ліквідували одного загарбника та знищили стартову позицію ворожих безпілотників.

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