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Країни Африки звернулися до України щодо повернення своїх полонених громадян, які воювали за Росію: кажуть, що ті "жертви торгівлі людьми"

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
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Країни Африки звернулися до України щодо повернення своїх полонених громадян, які воювали за Росію: кажуть, що ті "жертви торгівлі людьми"
Кенійські найманці, завербовані до лав російської армії. Джерело: ГУР МО

Україна отримує звернення від африканських держав, які хочуть повернути своїх громадян, захоплених у полон під час участі у війні на боці Росії. Уряди цих країн заявляють, що чоловіків могли обманом заманити до країни-агресорки під виглядом працевлаштування, а потім відправити на фронт.

Про це повідомляє Bloomberg. Зокрема, наразі Кенія намагається домовитися про повернення п’ятьох своїх громадян, наголошуючи, що вони стали жертвами торгівлі людьми.

Кенія домагається повернення полонених громадян

За словами міністра закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді, Найробі веде переговори з Україною щодо повернення п’ятьох своїх громадян, які перебувають у полоні. Він зазначив, що президент країни Вільям Руто вже обговорював це питання з українським лідером Володимиром Зеленським.

Представники африканських держав заявляють, що їхніх громадян могли заманити до Росії обіцянками цивільної роботи, зокрема водіями, охоронцями чи кухарями, а згодом примусити служити у війську.

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Кенія наполягає, щоб цих чоловіків розглядали як жертв міжнародної торгівлі людьми, а не як військовополонених. За словами Мудаваді, вони стверджують, що погодилися на поїздку через неправдиві обіцянки працевлаштування.

Уряд Зімбабве висловив занепокоєння через шахрайські схеми вербування людей за кордоном. У заяві наголошується, що деяких завербованих відправляли безпосередньо в зони бойових дій, не забезпечивши попередньої військової підготовки.

Що відомо про вербування іноземців до армії РФ

За наявними документами, Україна утримує в полоні щонайменше 213 іноземців, які воювали на боці Росії (без урахування громадян РФ і Північної Кореї). Серед них – 37 вихідців з африканських країн.

При цьому Москва публічно не визнає залучення іноземців до війни та заявляє, що має достатньо власних людських ресурсів. Водночас за наявними даними, тисячі чоловіків із країн Глобального Півдня могли завербувати через посередників і оголошення, які обіцяли роботу та виплати за вступ до російської армії.

Видання наголошує, що повернення цих людей додому може бути складним, оскільки Україна розглядає їх як військовополонених, яких можна обміняти на українців, утримуваних Росією.

За словами Мудаваді, наймолодшому з кенійців, які перебувають у полоні в Україні, 23 роки. Міністр вважає, що обставини їхнього вербування можуть свідчити про торгівлю людьми.

Згідно з його звітом для парламенту, близько 84 громадян Кенії загинули під час бойових дій або зникли безвісти, ще 34 перебувають у лікарнях Росії.

Країни Африки звернулися до України щодо повернення своїх полонених громадян, які воювали за Росію: кажуть, що ті ''жертви торгівлі людьми''

Карта

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Кенії родичі чоловіків, яких завербували до російської армії, виходили на мітинги з вимогою повернути їх додому. Люди заявляли, що багатьох громадян країни відправили на війну проти України обманом, пообіцявши високооплачувану роботу.

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