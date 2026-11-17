Удар по кримському мосту. Кілька коротких зауважень

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1. Кримський міст приблизно рік тому перестав бути сакральною історією для Путіна (він почав жити в інших віртуальних реаліях, де він стає третім полюсом світу і знищує НАТО).. Попри це, росіяни весь час передавали сигнали: якщо українці ударять по мосту, росіяни знищать мости через Дніпро. Росіяни почали першими. Тепер, руйнування мосту, попри все, матиме і символічне, і практичне значення.

2. Крим, де-факто опинився в блокаді. Поромів нема, залізниці нема. Є тільки дорога смерті через, так званий, сухопутний коридор. Тобто там реально буде дуже погана ситуація.

3. ⁠Росіяни в таких випадках просто викидають цей регіон з інформаційної повістки. Так було з Курською областю під час нашої спецоперації, з Білгородом під час блекауту. Так буде із Кримом та Севастополем та окупованими частинами України. В інформпросторі Росії Крим просто зникне. А наших інформаційних сил просто недостатньо.

4. ⁠Удар по мосту вплине на воєнну логістику УВ Днепр. І не дасть можливості росіянам посилити воєнні дії на цьому напрямку. При цьому, обмеження starshield, на жаль, обмежують наші можливості кошмарити трасу "новороссия".

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