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Крим занурюється в енергетичну кризу: яка ситуація зі світлом на окупованому півострові

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
255
Крим занурюється в енергетичну кризу: яка ситуація зі світлом на окупованому півострові
Блекаут в Криму. Джерело: кримські пабліки, скриншот

В тимчасово окупованому Криму місцева "влада" розводить руками – електропостачання відсутнє взагалі, навіть "неможливо дотримуватися графіків відключень через дефіцит електроенергії". Енергетики окупованого півострова стверджують, що електроенергію насамперед подають на соціальні об'єкти.

А також практично на всьому півострові через відсутність світла немає водопостачання. Одночасно місцева "влада" каже, що "головне, що ситуація не вийшла з-під контролю".

Крим без світла

Упродовж вівторка, 27 жовтня, електроенергію вимикали в Ялті, Феодосії, Сімферополі та Білогірському районі. Зараз світло нібито подається, але за графіками, яких ще ніхто не бачив.

Крим занурюється в енергетичну кризу: яка ситуація зі світлом на окупованому півострові

Повідомлення енергетиків. Джерело: кримські пабліки, скриншот

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З ранку в Алупці палала електропідстанція. За повідомленнями "влади", загоряння трансформатора сталося "під час проведення будівельних робіт". Так чи так, палаюча підстанція на тлі відсутності світла спричинила неабияку паніку.

Крим занурюється в енергетичну кризу: яка ситуація зі світлом на окупованому півострові

Допис очільниці Ялти. Джерело: кримські пабліки, скриншот

"Розуміємо ваше занепокоєння і хочемо ще раз звернути увагу: на даний момент сформувати стабільний графік подачі електроенергії неможливо з об'єктивних причин. При цьому фахівці працюють без зупинки: кожна бригада робить все можливе, щоб якнайшвидше повернути штатну подачу електрики до будинків", – запевняє влада.

Крим занурюється в енергетичну кризу: яка ситуація зі світлом на окупованому півострові

Повідомлення влади. Джерело: кримські пабліки, скриншот

Лише в окупованому Севастополі діяв графік "2 через 6" у чотири черги. А саме: кожні дві години електропостачання почергово подавали споживачам однієї з чотирьох черг. У цей час інші три черги залишалися без світла.

"Через пошкодження на магістральних електричних мережах пропускна спроможність ліній знижена. На всій території Криму діють обмеження споживання електроенергії. Це вимушений захід, необхідний для ліквідації перевантаження електричних мереж, щоб не допустити аварії в енергосистемі. Подача електроенергії здійснюється залежно від можливостей електричної мережі. Застосовуються резервні схеми електропостачання", – зазначили в так званому "Крименерго".

Крим занурюється в енергетичну кризу: яка ситуація зі світлом на окупованому півострові

Крим станом на зараз. Джерело: кримські пабліки, скриншот

Також уранці в містах Криму зупинили рух тролейбусів. Спочатку замість них на маршрути вийшли автобуси, але вже за кілька годин зупинилися і вони "у зв’язку з призупиненням роботи газонакопичувальних компресорних станцій".

Крим занурюється в енергетичну кризу: яка ситуація зі світлом на окупованому півострові

Джерело: Крим.Реалії (Радіо Свобода)

Що передувало

Значні "перебої" з електрикою на окупованому росіянами півострові спостерігаються кінця минулого тижня.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти суботи, 24 жовтня, весь Крим залишився без електропостачання. Причому місцева "влада" тоді виправдовувалася нібито атакою (за іншою версією – аварію) за межами півострова.

Як повідомив радник "глави" Криму Олег Крючков, за межами півострова сталася аварія на енергомережах, через що "всі життєво важливі об’єкти в Криму було переведено на резервні джерела живлення".

А ось гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місто тимчасово залишилося без електропостачання "внаслідок атаки ворога на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя".

"На об’єктах запроваджено особливий режим, соціальні об’єкти перейшли на резервні схеми електропостачання. Зараз фахівці роблять усе можливе, щоб повернути світло в оселі", – розповідав він.

А тим часом українські військові продовжують нищити об'єкти на тимчасово окупованих Росією територіях – зокрема, електричні підстанції та вузли. За останні три місяці (з 6 липня по 3 жовтня 2026 року) Сили безпілотних систем уразили подібних 456 об'єктів на ТОТ та у РФ.

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