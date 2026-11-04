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Крим знову залишився без світла: окупанти заявили про нову "аварію"

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
21
Жінка перевіряє електрощиток. Ілюстрація до відключень світла
Відключення світла. Ілюстративне фото

У ніч проти середи, 4 листопада, в окупованому Криму знову почалися перебої зі світлом. Без електрики зокрема залишилися Сімферополь, Ялта, Севастополь, Феодосія та Білогірський район.

Про це пише "Крымский ветер". Місцеві жителі повідомляли, що світло спочатку блимало, а потім зникло.

 "Світло приходить і зникає, повідомляють підписники. Напруга стрибає від 160 до 200 вольт", – сказано в повідомленні. 

Тим часом радник "глави" півострова Олег Крючков заявив, що сталася нова аварія в енергосистемі за межами Криму.

"Тривають відновлювальні роботи. На півострові запроваджено обмеження подачі електроенергії. Просимо зберігати спокій", – написав він.

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Нагадаємо: у ніч проти суботи, 24 жовтня, окупований росіянами Крим теж залишився без електропостачаннясвітло одночасно зникло в цілій низці населених пунктів. Місцева "влада" заявила про атаку (за іншою версією – аварію) за межами півострова.

Згодом стало відомо про пожежу на підстанції 500/220 кВ "Тамань", яка є частиною енергомосту з Росії.

У Криму через аварію в енергомережах запровадили обмеження на електропостачання та воду, заявив окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов. Аварія на магістральних енергомережах за межами півострова сталася внаслідок атаки безпілотників.

Як повідомляв OBOZ.UA, станом на 27 жовтня "влада" Криму розводила руками – електропостачання було взагалі відсутнє, і навіть "неможливо було дотримуватися графіків відключень через дефіцит електроенергії". Енергетики окупованого півострова стверджували, що електроенергію насамперед подають на соціальні об'єкти.

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