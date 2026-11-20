Заклик для всіх, хто має розум, а не лише серце

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Сьогодні мостова ескалація продовжилася – Росія пошкодила вже три мости в Києві.

Коли ми напівзруйнували Керченський міст напередодні зустрічі Путіна із Сі та Трампом, на відміну від більшості, я не стільки зрадів (хоча, звичайно, і мені було приємно), скільки почав хвилюватися через можливі удари у відповідь цього підступного маніяка. Для мене було очевидно, що він намагатиметься зруйнувати всі мости в Києві. Мабуть, це було зрозуміло не лише мені.

Саме тому у моїх рекомендаціях військово-політичному керівництву України Керченський міст не був першочерговою ціллю. Він мав би стати вишенькою на торті після знищення 85% російських НПЗ. А першочерговими цілями мали б стати морські порти та системи постачання газу для всіх ТЕЦ у європейській частині Росії.

Що зараз треба робити ЗСУ?

По-перше, не діяти емоційно. Не намагатися використати весь ракетно-дроновий потенціал для знищення залізничної частини Керченського мосту чи, наприклад, кримського мосту в Москві. ККД таких ударів буде меншим за 90%.

По-друге, продовжувати спрямовувати левову частину наших ракет і дронів на НПЗ Росії. ККД цих ударів буде значно вищим.

Повторюю для всіх, хто має розум: якщо ми знищуватимемо по два НПЗ на добу, російська економіка, включно з ВПК, почне зупинятися вже на початку грудня, а російська армія може почати втрачати здатність воювати ще до кінця цього року.

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Насамперед – через дефіцит дизельного пального та авіаційного гасу. Бензину також, очевидно.

Локомотиви, вантажівки, підприємства та військова техніка почнуть зупинятися не через відсутність грошей, а через відсутність пального. Тут на першому місці – фізика, а не фінанси.

Досить втретє наступати на ті самі граблі, припиняючи удари по російській нафтопереробці: спочатку через застереження Путіна – Саллівана – Байдена, потім Путіна – Трампа, а тепер – через пораду (не знаю, кого?) підкласти свиню перед поїздкою Путіна до Китаю, на зустріч із Сі та Трампом.

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Це не лише відволікає увагу. Це ще й відволікає дорогоцінні ресурси від головного напрямку – знищення російської нафтопереробки.

Ми маємо діяти не серцем, а головою. Емоційна помста за київські мости не повинна відволікати нас від удару по головній артерії російської воєнної машини – її паливному забезпеченню.

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