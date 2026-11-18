Сили оборони України 17 листопада завдали комбінованого удару по Кримському мосту, внаслідок якого було повністю зруйновано автомобільні секції і пошкоджено його залізничну частину. Ця операція засвідчила здатність України до зрілого оперативного планування і ефективного застосування технологічних інновацій.

Відео дня

Знищення Кримського мосту значно ускладнить російську військову логістику, адже тепер вона має покладатися на так званий "сухопутний коридор" через Херсонщину. Удар та його наслідки проаналізували в Інституті вивчення війни (ISW).

Кримський міст знищено

17 листопада українські війська другий день поспіль завдали удару по Кримському мосту, повністю зруйнувавши автомобільні секції та пошкодивши залізничну частину мосту.

За словами президента України Володимира Зеленського, Сили оборони застосували ракети-дрони "Паляниця" для удару по автомобільній частині Кримського мосту, а також крилаті ракети "Нептун", "Рута" та крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для удару по його залізничній частині.

У Службі безпеки України зазначили, що внаслідок ударів було зруйновано металеву арку мосту, яка підтримувала його автомобільний проліт, і зазначили, що попередні удари пошкодили залізничну частину мосту.

"Геолокаційні зображення, опубліковані 17 листопада, показують пошкоджену залізничну секцію та обвал прольоту дорожньої частини", – констатували в ISW.

РЕКЛАМА

Окупаційні чиновники на півострові підтвердили українські удари. А один із Z-блогерів стверджував, що на міст летіли майже 20 ракет і понад 150 безпілотників.

Місцевий кримський Telegram-канал стверджував, що обвал арки заблокував єдиний глибоководний прохід у Керченській протоці, і зазначив, що великі торговельні та військові судна більше не можуть проходити через протоку.

Віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін 17 листопада провів засідання урядової комісії для оцінки збитків та початку реконструкції.

Головні історії дня

Міністерство транспорту Росії призупинило залізничний та автомобільний рух по мосту через Керченську протоку після українських ударів 17 листопада, а пізніше відновило рух по одній залізничній колії.

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що окрім залізниці пасажири без транспортних засобів можуть скористатися поромним сполученням.

"Українські війська завдавали прямих ударів по мосту через Керченську протоку в жовтні 2022 року, липні 2023 року, червні 2025 року та нещодавно в ніч з 15 на 16 листопада – помітна активізація точних українських ударів по головній російській наземній лінії зв'язку протягом останніх двох днів", – зазначили в ISW.

РЕКЛАМА

Удар по Кримському мосту – результат зрілого оперативного планування

Аналітики наголосили, що українські удари, що знищують автомобільний проліт Керченського мосту, є результатом зрілого оперативного планування України, систематичної кампанії придушення та знищення ворожих засобів протиповітряної оборони, а також ефективного застосування технологічних інновацій для точного націлювання на вразливі ділянки мосту.

За словами Зеленського, знищення Керченського мосту 17 листопада стало сьомим етапом операції, що тривала протягом кількох тижнів. Безпосередній атаці передували удари безпілотників та ракет по російських системах протиповітряної оборони, радарах, засобах радіоелектронної боротьби та інших системах, що прикривали міст.

РЕКЛАМА

"Українські війська проводять систематичну кампанію проти російської ППО в окупованому Криму та на півдні України, а також у Ростовській області та Краснодарському краї, включаючи удари по пускових установках зенітних ракет (ЗРК), російських мобільних вогневих групах та радіолокаційних системах, що знижує можливості російської протиповітряної оборони", – йдеться у матеріалі

РЕКЛАМА

У російському міністерстві оборони заявили, що упродовж 48 годин "перехопили" 4305 українських безпілотників та 16 крилатих ракет "Фламінго"(з 7 по 13 листопада, відповідно до російських зведень, в середньому нібито знищувалося по 882 безпілотники за добу).

Російський Z-блогер стверджував, що українські війська використали кілька сотень стандартних безпілотників для придушення російських зенітно-ракетних систем, а потім завдали ракетних ударів, досягаючи точної синхронізації та здійснюючи удари з інтервалами в чотири-п'ять хвилин.

РЕКЛАМА

Пов'язаний з Кремлем выйськовий блогер стверджував, що українські війська завдали удару по мосту більш ніж 10 ракетами "Фламінго" та невказаною, але великою кількістю безпілотників.

Українські війська змогли поступово послабити російську протиповітряну оборону протягом кількох місяців, а потім придушити її залишки, використовуючи концентрований залп економічно ефективних безпілотників, створюючи коридор для наближення українських крилатих ракет та реактивних безпілотників до мосту з кількох напрямків.

РЕКЛАМА

Зеленський заявив, що українські сили підтримували зв'язок з ракетою "Фламінго" до моменту перед ударом, а відеозапис удару показує, як українські сили ведуть пряму трансляцію з камери та контролюють оператора над ракетою "Фламінго" поблизу мосту через Керченську протоку.

У Силах бзпілотних систем повідомили, що підрозділи ВСБ використовували ретранслятори сигналів, які сприяли остаточному ракетному удару по мосту, а український офіцер повідомив The Times, що ударів було завдано без супутникової інтернет-мережі SpaceX і натомість покладалися на дрони для передачі радіосигналів українським ракетам.

РЕКЛАМА

"Українські та російські сили широко використовують технологію радіорелейного зв'язку для розширення дальності радіозв'язку для отримання відео в реальному часі з ударних дронів та підтримки постійного операторського контролю, що дозволяє їм проводити дедалі точніші удари", – йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики зазначили, що великі мости є дуже складною ціллю для ударів на далеку відстань через їхню високу структурну стійкість, про що свідчать труднощі, з якими зіткнулися українські сили при ударах по Антонівському мосту у Херсонській області за допомогою ударів високомобільної артилерійської ракетної системи залпового вогню (РСЗВ HIMARS) влітку 2022 року, перш ніж російські війська зруйнували міст при відступі у листопаді 2022 року.

РЕКЛАМА

"Здатність українських сил підтримувати оперативний контроль оператора, завдяки ретрансляторам сигналів, дозволила їм обстрілювати вантажопідйомні ділянки Керченського мосту за допомогою ракет та безпілотників крилатих ракет на відстані понад 250 кілометрів від лінії фронту, доставляючи вибухові вантажі до структурно вразливих точок мосту з високою точністю. Українські удари по Керченському мосту демонструють ефективне використання Україною технологічних адаптацій у поєднанні зі зрілим оперативним плануванням, міжвідомчою співпрацею та точною координацією для досягнення стратегічно важливої ​​мети. Вони позбавили російські сили можливості використовувати важливу наземну лінію зв'язку до окупованого Криму", – підкреслили в ISW.

РЕКЛАМА

Z–блогери розкритикували російську ППО

Російські військові блогери розкритикували можливості російської протиповітряної оборони та наголошували на системних вразливостях у структурі її командування після ударів України по мосту через Керченську протоку 16 та 17 листопада.

Один з блогерів стверджував, що українські удари по Кримському мосту демонструють відсутність єдиної загальнонаціональної російської системи командування та управління ППО, і зазначив, що російське військове командування спирається на фрагментований масив військовослужбовців, правоохоронних органів та регіональних органів влади для захисту російського повітряного простору на величезній географічній території.

РЕКЛАМА

16 листопада Z-блогер зазначив, що існують значні розбіжності в постачанні та технологіях між російськими групами ППО в сусідніх російських областях. Інший військовий блогер того ж дня стверджував, що російські війська не надали пріоритет протиповітряній обороні навколо Кримського мосту, і додав, що російські війська повинні прагнути перехоплювати українські БпЛА приблизно за 500 кілометрів від мосту, оскільки українські війська продовжують використовувати прогалини в покритті російської ППО.

Третій військовий блогер 17 листопада стверджував, що російське військове командування надало пріоритет ситуації на полі бою на землі над захистом російського повітряного простору. За його словами, у Росії немає єдиного органу, який би відповідав за захист російського тилу. Він стверджував, що Росія здатна створити мережу протиповітряної оборони в тилу, але їй бракує інституційної організації в російських збройних силах, необхідної для досягнення ефективної протиповітряної оборони.

РЕКЛАМА

Удар по Кримському мосту суттєво ускладнить військову логістику ворога

В ISW вважають, що удари по мосту через Керченську протоку 17 листопада змусять російські війська покладатися на логістичне сполучення між окупованою Херсонською областю та Кримом, що ускладнить російське логістичне постачання.

Кримський міст є критично важливим вузлом на одному з двох основних напрямків російської логістики, що підтримують південне угруповання військ Росії. Другий маршрут проходить вздовж автомагістралі М-14 Ростов-Крим через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

РЕКЛАМА

"Кримський міст служив критично важливим логістичним маршрутом для транзиту продовольства, товарів та палива до Криму з Краснодарського краю. Українські удари по мосту змусили російські війська скоротити свої військові логістичні перевезення через міст (важким вантажівкам було заборонено рух мосту з 1 листопада), але міст залишається важливим для подальшої окупації Криму Росією. Руйнування мосту розриває важливий логістичний маршрут для російських військ, що базуються в Криму, та ускладнить їхню здатність підтримувати окупацію та базування на півострові", – вважають в ISW.

РЕКЛАМА

Аналітики зазначили, що руйнування Кримського мосту також змусить російських військових розширити свою залежність від наземного транспорту автомагістралями М-14 та М-18 (шосе Харків – окупована Ялта).

На цьому тлі окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що міністерство оборони Росії посилює заходи безпеки вздовж сухопутного маршруту між окупованим Кримом та Херсонською областю. Але, як повідомляється, українські війська вдарили по автомагістралі, що пролягає між Ростовською областю та окупованим Кримом, тієї ж ночі, коли вони зруйнували автомобільний міст через Керченську протоку.

РЕКЛАМА

За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, атаковано було ділянку автомагістралі М-14 Ростов-Крим (яку російські окупаційні чиновники позначають як автомагістраль Р-280) у Неклинівському районі, поблизу мосту через річку Міус.

До того українські війська били по мосту через Міус у ніч проти 8 листопада.

Як розповідав OBOZ.UA, в окупованому Криму так звана влада півострова заявила про нову атаку на Керченський міст, незаконно побудований російськими загарбниками. Від ударів на мосту обвалилась арка і частина дорожнього полотна.

За словами Зеленського, українські війська застосували різні ракети й безпілотники для знищення конструкції.

Також він зазначив, що українські воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені об’єкти на шляху до фінальної цілі.