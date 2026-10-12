"Критичний момент" для Росії: у НАТО розкрили масштаб втрат Кремля у війні проти України за вересень – Bloomberg

У вересні Росія втратила в Україні понад 50 тисяч своїх солдатів, більш ніж половина з них – ліквідовані. Бойові втрати, яких зазнала Україна – удесятеро менші.

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Такі дані з посиланням на високопосадовців НАТО публікує Вloomberg. Посадовці Альянсу наголошують: наразі для Москви настав "критичний момент".

Росія зазнає рекордних втрат

Високопоставлений посадовець Північноатлантичного альянсу у розмові з Вloomberg озвучив наявну у НАТО інформацію щодо втрат Росії у живій силі.

У вересні вбитими та пораненими РФ втратила понад 50 тис. солдатів. Це – на порядок більше, аніж втрачала Україна: за оцінками альянсу, за перший місяць осені загинули або зазнали поранень близько 5 тис. українських воїнів.

Тривожним для Москви мало би стати й співвідношення вбитих та поранених російських солдатів: ліквідовано у вересні було 28 тис. окупантів, тобто більше половини від загальних втрат.

Співрозмовник видання пояснив такі втрати тим, що Росія вперто продовжує спроби наступу, кидаючи війська у створені Україною "кіл-зони", де безперервно працюють безпілотники та артилерія, а земля щільно замінована.

Такі втрати мали би стати небезпечним сигналом для Кремля.

"Це посилило ставки для Москви у критичний момент, оскільки глибокі повітряні удари України знищують нафтопереробні заводи та центри обробки даних, а українці у наземному наступі відбили понад 125 квадратних кілометрів території", – пише Вloomberg.

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Зі схожими висновками минулого тижня виступив очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер. Він вважає, що на п'ятому році спроб Росії захопити якщо не всю Україну, то бодай Донбас, склалася ситуація, коли російський диктатор не може завершити розпочате повномасштабне вторгнення, не поставивши під загрозу власну владу у Росії.

Видання також згадало про економічні витрати Росії на продовження загарбницької війни. До кінця 2026 року видатки на оборону сягнуть 17 трлн. рублів (близько 199 млрд доларів) – на 40% більше, ніж планувалося під час верстання бюджету рік тому..

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Сполучені Штати Америки передали Україні вимогу Дональда Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Окрім того, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі з українською делегацією в Маямі говорили про можливе припинення обміну розвідданими з Україною.

Це відбувалося практично синхронно з оголошенням Трампом про виведення з-під санкцій російського дизпалива: президент США відчайдушно намагається виставити себе великим переговорником, а російського диктатора – "рятівником світу" від різкого здорожчання нафти. В останньому, за версією Трампа, "винна" Україна.