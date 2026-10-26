"Летять один за одним": Ігнат пояснив, як ворог керує дронами через mesh-мережі та чи є загроза з Білорусі

Російські окупанти можуть використовувати безпілотники як ретранслятори, щоб передавати сигнали один одному та керувати ними на великій відстані. Дрони, які летять один за одним, здатні формувати mesh-мережі.

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Про це у коментарі медіа заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат. Водночас додав він, інформація про використання ретрансляторів на території Білорусі потребує підтвердження.

Росія може використовувати mesh-мережі для координації атак дронів

Ігнат прокоментував повідомлення прикордонників про ймовірне використання країною-агресоркою ретрансляторів у Білорусі для керування безпілотниками, зазначивши, що ворожі дрони часто рухаються один за одним уздовж кордону. За його словами, така схема зв’язку можлива, однак інформацію про залучення білоруської території до роботи ретрансляторів ще потрібно підтвердити.

Наразі Україна опрацьовує це питання дипломатичними каналами, тоді як Мінськ заперечує використання таких засобів і надання дозволу на їх застосування. Разом з тим дрони можуть передавати сигнали безпосередньо один одному.

"При цьому навіть якщо дрони просто летять один за одним, вони вже самі можуть бути ретрансляторами один для одного. Вони можуть передавати сигнал від дрона до дрона, створюючи mesh-мережу. Причому не лише лінійно – вони можуть вибудувати цілу сітку", – сказав речник ПС.

Він пояснив, що ворог здатен координувати рух дронів безпосередньо з прикордонних російських областей (наприклад, Брянської чи Орловської), використовуючи відповідну мережу для атак на повітряні цілі. Окрім цього, окупанти можуть залучати власну агентуру в Україні для розгортання наземних пунктів зв’язку.

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РФ шукає нові способи захисту дронів від української ППО

Ігнат додав, що спроби Росії захистити свої БПЛА від українських перехоплювачів не нові. Раніше на безпілотники ворог вже монтував камери заднього огляду й датчики за принципом автомобільного парктроніка, що сповіщали про наближення загрози й змушували дрон маневрувати.

Втім, він переконаний, що ручне керування оператором усе одно не стане надійним порятунком від ППО.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Ігнат розповідав, що погода має вплив на ефективність роботи протиповітряної оборони України. Наразі через погіршення погодних умов відсоток збиття російських дронів-камікадзе дещо зменшився.

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