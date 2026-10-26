"Летять один за одним": Ігнат пояснив, як ворог керує дронами через mesh-мережі та чи є загроза з Білорусі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
горить ВайлдберізРосійська ППО вже не може не пропускати: у чому причина та на що зробили ставку Сили оборони УкраїниОзвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*годВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоУ Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. ВідеоУ Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. Відео"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧСІлюстрація - чоловіки у прапорах УкраїниУкраїнці заробляють значно більше за поляків: хто може розраховувати на високу зарплату"Де взяти людей і техніку?" Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. Відео"Де взяти людей і техніку?" Російський пропагандист зізнався, що армія Путіна нездатна до масштабних проривів фронту. ВідеоІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуУкраїною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областяхУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з Путіним"Присвятив професії 29 років": Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото"Присвятив професії 29 років": Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото

"Летять один за одним": Ігнат пояснив, як ворог керує дронами через mesh-мережі та чи є загроза з Білорусі

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,2 т.
"Летять один за одним": Ігнат пояснив, як ворог керує дронами через mesh-мережі та чи є загроза з Білорусі
Росія може використовувати mesh-мережі для координації атак дронів

Російські окупанти можуть використовувати безпілотники як ретранслятори, щоб передавати сигнали один одному та керувати ними на великій відстані. Дрони, які летять один за одним, здатні формувати mesh-мережі.

Про це у коментарі медіа заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат. Водночас додав він, інформація про використання ретрансляторів на території Білорусі потребує підтвердження.

Росія може використовувати mesh-мережі для координації атак дронів

Ігнат прокоментував повідомлення прикордонників про ймовірне використання країною-агресоркою ретрансляторів у Білорусі для керування безпілотниками, зазначивши, що ворожі дрони часто рухаються один за одним уздовж кордону. За його словами, така схема зв’язку можлива, однак інформацію про залучення білоруської території до роботи ретрансляторів ще потрібно підтвердити.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
41,6 т.
Стратегічні бомбардувальники серійно не виробляють: у ГУР дізнались, скільки Су-34 і Су-35С Росія може постачати у війська
41,6 т.
Стратегічні бомбардувальники серійно не виробляють: у ГУР дізнались, скільки Су-34 і Су-35С Росія може постачати у війська
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
11,0 т.
Під прицілом були міст, авіаційний та хімічний заводи: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відео
11,0 т.
Під прицілом були міст, авіаційний та хімічний заводи: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відео
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
9,4 т.
Українські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISW
9,4 т.
Українські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISW

Наразі Україна опрацьовує це питання дипломатичними каналами, тоді як Мінськ заперечує використання таких засобів і надання дозволу на їх застосування. Разом з тим дрони можуть передавати сигнали безпосередньо один одному.

"При цьому навіть якщо дрони просто летять один за одним, вони вже самі можуть бути ретрансляторами один для одного. Вони можуть передавати сигнал від дрона до дрона, створюючи mesh-мережу. Причому не лише лінійно – вони можуть вибудувати цілу сітку", – сказав речник ПС.

Він пояснив, що ворог здатен координувати рух дронів безпосередньо з прикордонних російських областей (наприклад, Брянської чи Орловської), використовуючи відповідну мережу для атак на повітряні цілі. Окрім цього, окупанти можуть залучати власну агентуру в Україні для розгортання наземних пунктів зв’язку.

РФ шукає нові способи захисту дронів від української ППО

Ігнат додав, що спроби Росії захистити свої БПЛА від українських перехоплювачів не нові. Раніше на безпілотники ворог вже монтував камери заднього огляду й датчики за принципом автомобільного парктроніка, що сповіщали про наближення загрози й змушували дрон маневрувати.

Втім, він переконаний, що ручне керування оператором усе одно не стане надійним порятунком від ППО. 

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Ігнат розповідав, що погода має вплив на ефективність роботи протиповітряної оборони України. Наразі через погіршення погодних умов відсоток збиття російських дронів-камікадзе дещо зменшився.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиУкраїнаРосіяБілорусьБПЛАПовітряні сили ЗСУЮрій ІгнатЮрій Ігнат
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!