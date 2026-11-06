Лікарі боролися до останнього: з'явились подробиці про жінку, яка загинула внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото

Унаслідок російської атаки на Марганець 3 листопада 2026 року тяжкі поранення дістала місцева жителька Ганна Мититяк. Лікарі до останнього боролися за її життя, однак наступного дня жінка померла.

Відео дня

Вона працювала на Марганецькому гірничо-збагачувальному комбінаті з 2017 року. Про її загибель повідомили адміністрація та профспілковий комітет підприємства.

Що відомо про загиблу Ганну Мититяк

Ганна Олегівна Мититяк народилася 24 лютого 1985 року. Під час ворожої атаки на місто 3 листопада вона дістала важкі поранення. Медики намагалися врятувати жінку, проте травми виявилися надто тяжкими. 4 листопада її серце зупинилося.

Де працювала загибла жінка

Свою трудову діяльність на Марганецькому гірничо-збагачувальному комбінаті Ганна Мититяк розпочала у 2017 році. Вона працювала грохотницею третього розряду гірничо-збагачувальної фабрики.

На підприємстві жінку характеризують як відповідальну, сумлінну та дисципліновану працівницю, яка професійно й віддано виконувала свої обов'язки. У колективі вона користувалася повагою, а колеги запам'ятають її як щиру, добру та людяну людину.

РЕКЛАМА

У загиблої залишилися чоловік і син

У повідомленні підприємства зазначили, що смерть Ганни Мититяк стала важкою втратою для всього колективу та непоправним горем для її родини. Без люблячої дружини та матері залишилися чоловік і син.

Адміністрація та профспілковий комітет Марганецького ГЗК висловили співчуття рідним і близьким загиблої. У підприємстві наголосили, що поділяють біль родини та сумують разом із нею.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, кількість жертв у Комишувасі на Запоріжжі, внаслідок російського удару по школі, зросла до 53 людей. Пошуково-рятувальна операція триває вже п'яту добу.