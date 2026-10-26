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Лікарі п'ять днів боролися за життя: помер рятувальник з Запоріжжя, який постраждав внаслідок удару РФ. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,2 т.
Лікарі п'ять днів боролися за життя: помер рятувальник з Запоріжжя, який постраждав внаслідок удару РФ. Фото
Артему Ханату було 38 років

У лікарні 25 жовтня помер рятувальник із Запоріжжя Артем Ханат, який дістав поранення внаслідок російського удару. Медики п'ять днів боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Йому було 38 років, у нього залишилися дружина та троє дітей. Про смерть колеги повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Лікарі п'ять днів боролися за життя Артема Ханата

"Війна забрала життя ще одного запорізького рятувальника: 25 жовтня в лікарні зупинилося серце нашого колеги, сержанта служби цивільного захисту Артема Ханата", – йдеться в повідомленні.

Після поранень, отриманих унаслідок російського удару, медики протягом п'яти днів намагалися врятувати чоловіка. Попри всі зусилля лікарів, він помер.

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Шість років служби та відзнака Президента України

Артем Ханат присвятив шість років свого життя роботі в ДСНС. Свій професійний шлях він розпочав у Гуляйполі, а згодом продовжив службу в рідній Василівці.

Після початку повномасштабного вторгнення рятувальник понад рік разом із колегами допомагав людям у Новомиколаївці. Пізніше він ніс службу в Оріхівській пожежно-рятувальній частині.

У 2022 році за мужність і відданість обов'язку Артем отримав відзнаку Президента України "За оборону України".

У рятувальника залишилися дружина та троє дітей

Артему Ханату було 38 років. Після його смерті без батька та чоловіка залишилися дружина, однорічна донька та двоє неповнолітніх синів.

У ДСНС висловили співчуття родині та близьким загиблого рятувальника.

"Для нас Артем назавжди залишиться частиною великої рятувальної родини. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Артема. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі", – зазначили у службі.

Лікарі п'ять днів боролися за життя: помер рятувальник з Запоріжжя, який постраждав внаслідок удару РФ. Фото

Артем Ханат. Джерело: https://t.me/dsns_telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, у Марганці Дніпропетровської області загинув пожежник-рятувальник Євген Коновалов. У вільний від служби час він потрапив під удар російського FPV-дрона та дістав важкі поранення, несумісні з життям.

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