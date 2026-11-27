Лікарні у Краматорську заповнені пораненими, а медики не можуть виїжджати в окремі райони, – волонтерка Елсбернд
У Краматорську, за спостереженнями керівниці евакуаційної команди Universal Aid Ukraine Анни Елсбернд, у лікарняних коридорах, де раніше люди чекали на планові огляди й лікування, тепер багато поранених. Через загрозу російських атак бригади медичної евакуації не можуть виїжджати в окремі райони міста.
Про це Елсбернд розповіла "Цензор.НЕТ".
Елсбернд розповіла, що бачила в лікарні поранених у термоковдрах. Маломобільних людей із районів, куди не можуть дістатися медичні бригади, забирають волонтери. Вони доправляють їх туди, де людей можуть прийняти спеціалізовані служби.
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За словами Елсбернд, такі виїзди потребують більше часу. Переміщення може завдавати людям болю, а через загрозу атак волонтери змушені діяти швидко.