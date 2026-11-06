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"Літала по 7-8 годин щодня": 22-річна українка розповіла, як стала операторкою дронів. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
339
"Літала по 7-8 годин щодня": 22-річна українка розповіла, як стала операторкою дронів. Відео
Навчання було інтенсивним

22-річна українка Христина з позивним "Хрестик" стала операторкою дронів-перехоплювачів і тепер збиває безпілотники противника. До війська дівчина приєдналася після того, як побачила роботу операторів поблизу свого рідного села.

Під час навчання на оператора FPV вона літала по 7–8 годин щодня. Свою історію Христина розповіла у відео.

Як 22-річна Христина стала операторкою дронів

Христина з позивним "Хрестик" долучилася до війська, коли побачила, як працюють оператори безпілотників неподалік її рідного села. Згодом вона сама опанувала керування FPV-дронами.

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Навчання було інтенсивним: дівчина літала по 7–8 годин щодня, відточуючи навички керування безпілотниками.

Тепер 22-річна українка працює операторкою дронів-перехоплювачів і збиває ворожі БпЛА.

Христина стала прикладом відповідальності за захист країни

Історія Христини демонструє, як усвідомлення власної відповідальності може перетворитися на конкретні дії. Захист країни є не лише справою тих, хто вже перебуває у війську, а й кожного, хто розуміє, що від його вчинків залежить майбутнє України та її сьогодення.

''Літала по 7-8 годин щодня'': 22-річна українка розповіла, як стала операторкою дронів. Відео

22-річна українка розповіла, як стала операторкою дронів. Джерело: Скриншот

''Літала по 7-8 годин щодня'': 22-річна українка розповіла, як стала операторкою дронів. Відео

22-річна українка розповіла, як стала операторкою дронів. Джерело: Скриншот

''Літала по 7-8 годин щодня'': 22-річна українка розповіла, як стала операторкою дронів. Відео

22-річна українка розповіла, як стала операторкою дронів. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, ⁨з початку 2026 року армія РФ втратила понад 380 тисяч військових убитими та важкопораненими. Така кількість окупантів могла б заповнити майже п’ять стадіонів "Лужники". У жовтні Сили оборони завдали противнику рекордних втрат за місяць від початку повномасштабної війни – понад 50 тис. осіб.

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