''Літала по 7-8 годин щодня'': 22-річна українка розповіла, як стала операторкою дронів. Відео

22-річна українка Христина з позивним "Хрестик" стала операторкою дронів-перехоплювачів і тепер збиває безпілотники противника. До війська дівчина приєдналася після того, як побачила роботу операторів поблизу свого рідного села.

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Під час навчання на оператора FPV вона літала по 7–8 годин щодня. Свою історію Христина розповіла у відео.

Як 22-річна Христина стала операторкою дронів

Христина з позивним "Хрестик" долучилася до війська, коли побачила, як працюють оператори безпілотників неподалік її рідного села. Згодом вона сама опанувала керування FPV-дронами.

Навчання було інтенсивним: дівчина літала по 7–8 годин щодня, відточуючи навички керування безпілотниками.

Тепер 22-річна українка працює операторкою дронів-перехоплювачів і збиває ворожі БпЛА.

Христина стала прикладом відповідальності за захист країни

Історія Христини демонструє, як усвідомлення власної відповідальності може перетворитися на конкретні дії. Захист країни є не лише справою тих, хто вже перебуває у війську, а й кожного, хто розуміє, що від його вчинків залежить майбутнє України та її сьогодення.

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