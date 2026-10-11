Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

У ніч на 11 жовтня Сили оборони атакували черговий, уже третій, дата-центр російського "Яндекса" – у місті Владімір. Після ударів на об’єкті спалахнула потужна пожежа, місто затягнуло димом.

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Недоступні понад 80 сервісів компанії, робота дата-центру зупинена. Про це пише російське незалежне видання ASTRA.

Атаковано черговий дата-центр "Яндекса"

З ночі в мережі почали з’являтися кадри з Владіміра, на яких зафіксовано звуки прольотів дронів, роботу ППО, вибухи та пожежу, що сталася після них.

Метою атаки став дата-центр "Яндекса", розташований у цьому місті: на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

"OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши фото, дійшов висновку, що загорівся дата-центр "Яндекса", який розташований у мікрорайоні Енергетик міста Владімір", – зазначено в повідомленні.

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У Exilenova+ зазначили, що об’єкт має потужність 50 МВт і розрахований на 2 880 IT-стійок. Потужність 50 МВт і розрахований на 2 880 IT-стійок, що підкреслює масштаб інфраструктури компанії.

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Росіяни поскаржилися, що Ленінський район міста через пожежу потонув у диму.

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Робота дата-центру зупинена, не працюють десятки сервісів

У "Яндексі" повідомили про масштабний збій та порушення електропостачання в зоні покриття ru-central1-a.

Робота центру повністю зупинена. При цьому, як випливає з повідомлення, Україна завдала удару з ювелірною точністю: у компанії стверджують, що ніхто не постраждав. А ось Росія, яка розпочала те, що в російському міноборони цинічно назвали "цифровим детоксом", завдавала ударів по українських дата-центрах серед білого дня, вбиваючи цивільних.

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"З різних регіонів Росії надходять повідомлення про збої в сервісах і додатках "Яндекса", наприклад, у Ростові зазначили, що не працюють додатки "Яндекс Таксі" і тому не відображаються доступні водії на лінії", – зазначає ASTRA.

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Недоступні понад 80 сервісів "Яндекса", зокрема "Яндекс Дом", "Яндекс Музика", "Яндекс Про", у якому реєструються водії таксі та кур'єри, "Телемост", а також повний спектр хмарної інфраструктури Yandex Cloud.

"З проблемами зіткнулися й співробітники служби підтримки компанії. "У нас є спеціальна програма, вона зависла, і робочі сервіси не працюють. Найсмішніше, що я навіть баг-репорт надіслати не можу", – зазначає один із співробітників. За його словами, оплата за його роботу відрядна, тому він втрачає гроші, чекаючи", – пише видання "Осторожно, новости".

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Серед сервісів, які перестали працювати після атаки:

обчислення та мережа: Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, Application & Network Load Balancers, Cloud DNS.

Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, Application & Network Load Balancers, Cloud DNS. бази даних та зберігання: Object Storage, Managed Service for PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, Valkey, YDB, OpenSearch.

Object Storage, Managed Service for PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, Valkey, YDB, OpenSearch. сервіси ШІ та аналітики: YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens, SpeechSense, Yandex AI Studio.

YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens, SpeechSense, Yandex AI Studio. розробка та безпека: Managed Service for GitLab, SourceCraft, Identity Hub, Key Management Service, SmartCaptcha, Smart Web Security, SIEM.

Managed Service for GitLab, SourceCraft, Identity Hub, Key Management Service, SmartCaptcha, Smart Web Security, SIEM. корпоративні інструменти: Tracker, Wiki, Forms, Cloud Desktop, Yandex Search API, Cloud Console та Billing.

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Примітно, що після атак на перші два дата-центри – у Рязанській області та Калузі – у "Яндексі" вирішили піти шляхом, прокладеним маркетплейсами "Озон" і Wildberries, – і додали атаки дронів до переліку форс-мажорних обставин, що звільняють компанію від відповідальності

Як повідомляв OBOZ.UA, 8 жовтня дрони вперше атакували дата-центри російського "Яндекса" у Рязанській області. Тоді масово вийшли з ладу сайти кремлівських пропагандистів.

Наступного дня надійшла інформація про дата-центр у Калузі: він зазнав пошкоджень.