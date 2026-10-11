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Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр "Яндекса" у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр "Яндекса" у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео
Момент влучання у дата-центр "Яндекса". Джерело: ASTRA

У ніч на 11 жовтня Сили оборони атакували черговий, уже третій, дата-центр російського "Яндекса" – у місті Владімір. Після ударів на об’єкті спалахнула потужна пожежа, місто затягнуло димом.

Недоступні понад 80 сервісів компанії, робота дата-центру зупинена. Про це пише російське незалежне видання ASTRA.

Атаковано черговий дата-центр "Яндекса"

З ночі в мережі почали з’являтися кадри з Владіміра, на яких зафіксовано звуки прольотів дронів, роботу ППО, вибухи та пожежу, що сталася після них.

Метою атаки став дата-центр "Яндекса", розташований у цьому місті: на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

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Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Момент прильоту. Джерело: ASTRA

"OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши фото, дійшов висновку, що загорівся дата-центр "Яндекса", який розташований у мікрорайоні Енергетик міста Владімір", – зазначено в повідомленні.

Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Кадр із Владіміра. Джерело: ASTRA

Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Аналіз ASTRA

Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Аналіз ASTRA

У Exilenova+ зазначили, що об’єкт має потужність 50 МВт і розрахований на 2 880 IT-стійок. Потужність 50 МВт і розрахований на 2 880 IT-стійок, що підкреслює масштаб інфраструктури компанії.

Росіяни поскаржилися, що Ленінський район міста через пожежу потонув у диму.

Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Частина міста потопає в димі. Джерело: ASTRA

Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Частина міста потопає в димі. Джерело: ASTRA

Робота дата-центру зупинена, не працюють десятки сервісів

У "Яндексі" повідомили про масштабний збій та порушення електропостачання в зоні покриття ru-central1-a.

Робота центру повністю зупинена. При цьому, як випливає з повідомлення, Україна завдала удару з ювелірною точністю: у компанії стверджують, що ніхто не постраждав. А ось Росія, яка розпочала те, що в російському міноборони цинічно назвали "цифровим детоксом", завдавала ударів по українських дата-центрах серед білого дня, вбиваючи цивільних.

Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Публікація в офіційному Telegram-каналі МО РФ після ударів по дата-центрах у Києві. Джерело: скріншот

Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Робота дата-центру у Владімірі зупинена

"З різних регіонів Росії надходять повідомлення про збої в сервісах і додатках "Яндекса", наприклад, у Ростові зазначили, що не працюють додатки "Яндекс Таксі" і тому не відображаються доступні водії на лінії", – зазначає ASTRA.

Недоступні понад 80 сервісів "Яндекса", зокрема "Яндекс Дом", "Яндекс Музика", "Яндекс Про", у якому реєструються водії таксі та кур'єри, "Телемост", а також повний спектр хмарної інфраструктури Yandex Cloud.

"З проблемами зіткнулися й співробітники служби підтримки компанії. "У нас є спеціальна програма, вона зависла, і робочі сервіси не працюють. Найсмішніше, що я навіть баг-репорт надіслати не можу", – зазначає один із співробітників. За його словами, оплата за його роботу відрядна, тому він втрачає гроші, чекаючи", – пише видання "Осторожно, новости".

Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Збій зачепив понад 80 сервісів "Яндекса". Джерело: скриншот

Серед сервісів, які перестали працювати після атаки:

  • обчислення та мережа: Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, Application & Network Load Balancers, Cloud DNS.
  • бази даних та зберігання: Object Storage, Managed Service for PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, Valkey, YDB, OpenSearch.
  • сервіси ШІ та аналітики: YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens, SpeechSense, Yandex AI Studio.
  • розробка та безпека: Managed Service for GitLab, SourceCraft, Identity Hub, Key Management Service, SmartCaptcha, Smart Web Security, SIEM.
  • корпоративні інструменти: Tracker, Wiki, Forms, Cloud Desktop, Yandex Search API, Cloud Console та Billing.
Лягли десятки сервісів: атаковано третій дата-центр ''Яндекса'' у Росії, спалахнула потужна пожежа. Фото та відео

Заграва від пожежі

Примітно, що після атак на перші два дата-центри – у Рязанській області та Калузі – у "Яндексі" вирішили піти шляхом, прокладеним маркетплейсами "Озон" і Wildberries, – і додали атаки дронів до переліку форс-мажорних обставин, що звільняють компанію від відповідальності

Як повідомляв OBOZ.UA, 8 жовтня дрони вперше атакували дата-центри російського "Яндекса" у Рязанській області. Тоді масово вийшли з ладу сайти кремлівських пропагандистів.

Наступного дня надійшла інформація про дата-центр у Калузі: він зазнав пошкоджень.

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