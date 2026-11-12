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"Любив спорт, захоплювався тенісом": з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Вінниччині. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
279
"Любив спорт, захоплювався тенісом": з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Вінниччині. Фото
Унаслідок російської атаки загинув Валерій Новощонов. Ілюстративне фото. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Facebook/Миронівська міська рада/Pexels

Унаслідок російської атаки на Ладижинську громаду Вінницької області загинув Валерій Новощонов, уродженець Миронівки Київської області. Чоловік присвятив життя роботі на промислових підприємствах, любив спорт і захоплювався великим тенісом. 

Про це у Facebook повідомила Миронівська міська рада. Там розповіли про життєвий і професійний шлях загиблого, а також про те, де та коли з ним попрощалися в рідному місті.

Що відомо про загиблого Валерія Новощонова

Трагедія сталася на світанку 10 листопада 2026 року під час чергової атаки російських безпілотників на цивільні об'єкти. Внаслідок удару загинули двоє людей – Валерій Новощонов та його колега Петро Бачичук.

Валерій народився та виріс у Миронівці. Він закінчив місцеву загальноосвітню школу №2, а вищу освіту здобув у Національному університеті харчових технологій за спеціальністю "Теплоенергетика".

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Свій професійний шлях чоловік розпочав на цукровому заводі. Згодом працював на інших промислових підприємствах, де пройшов шлях від начальника зміни до директора виробництва. Його робота була тісно пов'язана з рідним містом, а пізніше продовжилася в Ладижині.

За межами роботи Валерій захоплювався спортом, зокрема великим тенісом. Однією з його улюблених сімейних традицій були зимові поїздки в гори.

''Любив спорт, захоплювався тенісом'': з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Вінниччині. Фото

Російська атака забрала життя Валерія Новощонова. Джерело: Facebook/Миронівська міська рада

Як попрощалися з Валерієм Новощоновим

11 листопада з Валерієм Новощоновим та його загиблим колегою попрощалися в Ладижині.

У Миронівці церемонія прощання із загиблим та заупокійна молитва відбулися 12 листопада об 11:00 біля його будинку. Поховали чоловіка на Миронівському цвинтарі.

У міській раді висловили співчуття рідним і близьким загиблого, наголосивши, що пам'ять про земляка назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав.

''Любив спорт, захоплювався тенісом'': з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Вінниччині. Фото

Допис Миронівської міської ради у Facebook. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 8 жовтня загинула 36-річна Альона Гонтар, яка працювала менеджеркою будівельного магазину "ОЛДІ". Разом із нею жертвами удару по підприємству стали ще двоє працівників віком 43 та 55 років.

Як писав OBOZ.UA, у Прилуках на Чернігівщині внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку загинули 18-річний Сергій Лєвічєв та його однорічний син Олексій. Молода родина менш ніж за місяць до трагедії переїхала з Ізюма, рятуючись від обстрілів, однак російська ракета наздогнала їх і на новому місці.

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