''Людина слова і великого серця'': на війні загинув депутат та колишній міський голова Рави-Руської на Львівщині

На фронті загинув депутат та колишній голова Рави-Руської Микола Зінько. Чоловік став на захист України ще задовго до повномасштабного вторгнення та згодом був відкликаний від служби.

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Однак після 24 лютого 2022 року він повернувся до лав Збройних сил. Про це повідомив підполковник ЗСУ, голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Трагічна звістка для усієї свободівської родини. Загинув наш побратим, боєць Легіону Свободи, багатолітній свободівець, колишній міський голова Рави-Руської, що на Львівщині, голова Львівської обласної організації ВО "Свобода" – Микола Зінько", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Героя

Микола Зінько народився 1987 року в Раві-Руській і змалку виховувався в націоналістичному середовищі. Його мати народилася в Сибіру, куди її родину депортували через зв’язок одного з родичів з Українською повстанською армією. Батьки матері походили зі Стрийщини.

Вищу освіту чоловік здобув на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще під час навчання він підтримував ВО "Свобода", а у 2009 році офіційно долучився до організації.

Спочатку брав активну участь у політичних акціях та заходах, згодом очолив міську організацію "Свободи" в Раві-Руській. Також був депутатом міської ради.

Після початку російсько-української війни Микола Зінько добровільно вирушив на фронт і служив у добровольчому батальйоні "Січ", сформованому за участі представників "Свободи". У 2015 році його відкликали зі служби, після чого він став міським головою Рави-Руської.

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З початком повномасштабного вторгнення захисник знову долучився до війська. Спершу служив у добровольчому формуванні територіальної громади "Свобода", а згодом обійняв посаду заступника командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади.

"Микола був на рідкість відданою, щирою та чесною людиною. Людиною слова, принципів і великого серця. Надійним побратимом. Вічна памʼять і слава Тобі, Друже! Співчуття родині та близьким. Слава Герою!" – написав Тягнибок.

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