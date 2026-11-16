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"Людина слова і великого серця": на війні загинув депутат та колишній міський голова Рави-Руської на Львівщині

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
297
"Людина слова і великого серця": на війні загинув депутат та колишній міський голова Рави-Руської на Львівщині
На війні загинув колишній голова Рави-Руської

На фронті загинув депутат та колишній голова Рави-Руської Микола Зінько. Чоловік став на захист України ще задовго до повномасштабного вторгнення та згодом був відкликаний від служби.

Однак після 24 лютого 2022 року він повернувся до лав Збройних сил. Про це повідомив підполковник ЗСУ, голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Трагічна звістка для усієї свободівської родини. Загинув наш побратим, боєць Легіону Свободи, багатолітній свободівець, колишній міський голова Рави-Руської, що на Львівщині, голова Львівської обласної організації ВО "Свобода" – Микола Зінько", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Героя

Микола Зінько народився 1987 року в Раві-Руській і змалку виховувався в націоналістичному середовищі. Його мати народилася в Сибіру, куди її родину депортували через зв’язок одного з родичів з Українською повстанською армією. Батьки матері походили зі Стрийщини.

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Вищу освіту чоловік здобув на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще під час навчання він підтримував ВО "Свобода", а у 2009 році офіційно долучився до організації.

Спочатку брав активну участь у політичних акціях та заходах, згодом очолив міську організацію "Свободи" в Раві-Руській. Також був депутатом міської ради.

Після початку російсько-української війни Микола Зінько добровільно вирушив на фронт і служив у добровольчому батальйоні "Січ", сформованому за участі представників "Свободи". У 2015 році його відкликали зі служби, після чого він став міським головою Рави-Руської.

''Людина слова і великого серця'': на війні загинув депутат та колишній міський голова Рави-Руської на Львівщині

На війні загинув Микола Зінько. Джерело: Facebook/Олег Тягнибок

З початком повномасштабного вторгнення захисник знову долучився до війська. Спершу служив у добровольчому формуванні територіальної громади "Свобода", а згодом обійняв посаду заступника командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади.

"Микола був на рідкість відданою, щирою та чесною людиною. Людиною слова, принципів і великого серця. Надійним побратимом. Вічна памʼять і слава Тобі, Друже! Співчуття родині та близьким. Слава Герою!" – написав Тягнибок.

''Людина слова і великого серця'': на війні загинув депутат та колишній міський голова Рави-Руської на Львівщині

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів 20 жовтня загинув 26-річний Олексій "Льова" Дегтярьов родом із села Селище на Вінниччині. Він став на захист країни 25 лютого 2022-го, лише через два місяці після завершення своєї строкової служби. Чоловік писав вірші, мріяв про власний дім, люблячу родину й дітей.

Як писав OBOZ.UA, на війні загинув 28-річний спецпризначенець Олексій "Габа" Донцов, який до повномасштабного вторгнення працював моряком. Після початку великої війни він долучився до Сил оборони України та згодом став командиром групи розвідувального спецпідрозділу. Побратими згадують його як людину, яка завжди говорила правду та відповідально ставилася до своєї справи.

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