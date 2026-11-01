''Мамочка, вернись!'' На Полтавщині поховали маму близнюків, яку вбила армія Росії

У селі Погреби Полтавської області 31 жовтня попрощалися з 33-річною Анною Брагою, яка загинула під час російської атаки на Кременчук 29 жовтня. Жінка закрила собою двох дітей-близнюків і врятувала їм життя.

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Про це повідомив "Кременчуцький телеграф". Після поховання сестра загиблої Інна Солошенко поділилася у соцмережах спогадами про неї.

"Люди, живіть це життя, бо іншого вже не буде. Аня любила життя і ловила кожен момент", – написала Інна.

В іншій Instagram-історії жінка опублікувала фото дітей Анни та розповіла, як вони кликали маму після трагедії.

"Мамочка, вернись. Мамочка, вернись. Кричали дітки. Це найстрашніше. Такі чудові дітки. Так шкода. Цей крик потрібно було знімати і показувати по всім каналам. Щоб ті, хто може вплинути на цю війну, нарешті прокинулися", – написала вона.

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У Анни залишилися чоловік та двоє дітей-близнюків. За словами близьких, під час обстрілу вона не встигла дістатися укриття й закрила собою дітей. Після атаки їх оглянув лікар.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 29 жовтня російські війська атакували Кременчук на Полтавщині. Ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 19 постраждали, серед них – троє дітей.

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Того дня чоловік Анни святкував 35-річчя. Російський удар також пошкодив багатоквартирні та приватні будинки, а також будівлю школи-інтернату, звідки дітей встигли перевести в укриття.