''Мамочка, вернись!'' На Полтавщині поховали маму близнюків, яку вбила армія Росії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийСили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівВорожі БПЛА атакували Чернівці: є влучання та падіння уламків, кілька людей поранені. ВідеоВорожі БПЛА атакували Чернівці: є влучання та падіння уламків, кілька людей поранені. ВідеоАвстрія змінила правила для українських біженців. Ілюстративне фото.Країна ЄС змінила правила для українських біженців: як перейти на ВНЖ без виїзду з країниРосійському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті"Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті""Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія герояЩо найбільше подорожчає до кінця року. ІлюстраціяУкраїнців попередили про подорожчання продуктів: що злетить у ціні найбільше до кінця 2026 рокуНіколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати бідуНіколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати бідуБудуть "цілодобові" графіки відключення світла. Ілюстративне фото.Київ з екстреними відключеннями та проблемами з водопостачанням: що відомо про ситуацію в енергосистемі 1 листопадаВ Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. ВідеоВ Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Мамочка, вернись!" На Полтавщині поховали маму близнюків, яку вбила армія Росії

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
990
"Мамочка, вернись!" На Полтавщині поховали маму близнюків, яку вбила армія Росії
33-річна Анна загинула, рятуючи своїх дітей під час російської атаки. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У селі Погреби Полтавської області 31 жовтня попрощалися з 33-річною Анною Брагою, яка загинула під час російської атаки на Кременчук 29 жовтня. Жінка закрила собою двох дітей-близнюків і врятувала їм життя.

Про це повідомив "Кременчуцький телеграф". Після поховання сестра загиблої Інна Солошенко поділилася у соцмережах спогадами про неї.

''Мамочка, вернись!'' На Полтавщині поховали маму близнюків, яку вбила армія Росії

33-річна Анна загинула внаслідок російської атаки на Кременчук. Джерело: Instagram-сторінка Інни Солошенко

"Люди, живіть це життя, бо іншого вже не буде. Аня любила життя і ловила кожен момент", – написала Інна.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
19,3 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 2100 окупантів: дані Генштабу
19,3 т.
Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 2100 окупантів: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
10,8 т.
Окупанти запустили по Україні понад 400 БпЛА, сили ППО збили 371 з них: наслідки ворожих ударів
10,8 т.
Окупанти запустили по Україні понад 400 БпЛА, сили ППО збили 371 з них: наслідки ворожих ударів
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
5,2 т.
Українська балістична ракета FP-7: конструктор пояснив, чому вона зараз нас не врятує
5,2 т.
Українська балістична ракета FP-7: конструктор пояснив, чому вона зараз нас не врятує
''Мамочка, вернись!'' На Полтавщині поховали маму близнюків, яку вбила армія Росії

Сестра Анни поділилася спогадами про неї після поховання. Джерело: Instagram-сторінка Інни Солошенко

В іншій Instagram-історії жінка опублікувала фото дітей Анни та розповіла, як вони кликали маму після трагедії.

"Мамочка, вернись. Мамочка, вернись. Кричали дітки. Це найстрашніше. Такі чудові дітки. Так шкода. Цей крик потрібно було знімати і показувати по всім каналам. Щоб ті, хто може вплинути на цю війну, нарешті прокинулися", – написала вона.

''Мамочка, вернись!'' На Полтавщині поховали маму близнюків, яку вбила армія Росії

Інна опублікувала фото дітей загиблої. Джерело: Instagram-сторінка Інни Солошенко

У Анни залишилися чоловік та двоє дітей-близнюків. За словами близьких, під час обстрілу вона не встигла дістатися укриття й закрила собою дітей. Після атаки їх оглянув лікар.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 29 жовтня російські війська атакували Кременчук на Полтавщині. Ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 19 постраждали, серед них – троє дітей.

Того дня чоловік Анни святкував 35-річчя. Російський удар також пошкодив багатоквартирні та приватні будинки, а також будівлю школи-інтернату, звідки дітей встигли перевести в укриття.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниРосійські обстрілисмертьКременчукдіти
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!