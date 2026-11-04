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"Машина катувань працює на повну потужність": спецдоповідачка ООН заявила про загибель 438 українців у російському полоні

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
792
"Машина катувань працює на повну потужність": спецдоповідачка ООН заявила про загибель 438 українців у російському полоні
Маріана Кацарова розповіла про загибель 438 українців у російському полоні. Джерело: UN, скриншот, колаж OBOZ.UA

Правозахисникам достеменно відомо про загибель щонайменше 438 українських захисників, які опинилися у російському полоні. Причому російські судді "судять" українців майже виключно як "терористів", що забезпечує можливість присудження максимальних строків ув’язнення, стверджує спеціальна доповідачка ООН з питань прав людини в Росії Маріана Кацарова.

За її даними, не менше 90% українських воїнів, що опинилися в російському суді, були звинувачені саме у "тероризмі". Загалом катування ув’язнених в РФ залишається системною практикою, якій сприяє безкарність, зазначає правозахисниця.

Українські "терористи"

За словами Кацарової, російська влада оголосила батальйон "Азов" терористичною організацією, а його бійців, попри статус військовополонених, судять саме як "терористів".

"Це стосується більшості українських бранців у Росії, справи яких розглядають суди, зокрема військові. Можливо, 90 відсотків з них обвинувачують у злочинах, пов’язаних із тероризмом, а не в участі в бойових діях", – зазначила Кацарова.

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Правозахисниця не очікує розслідування російською владою зазначених 438 смертей українців в полоні.

"Машина катувань працює на повну потужність, а до українських бранців ставляться особливо жорстоко через високий рівень безкарності. Іноді катування українських в’язнів може навіть стати підставою для підвищення по службі", – стверджує вона.

Насправді їх набагато більше

Кацарова навела приклади катувань в Росії українських жінок-бранок. Зокрема, вона розповіла про Наталію Власову, яку зґвалтували 15 збройних терористів так званої "ДНР", а потім катували електричним струмом і підпилювали їй зуби металевим напилком.

Під час судового засідання у "військовому суді" в Ростові Власова розповіла про ці злочини. Однак замість призначення розслідування суддя засудив жінку до 18 років (нині українка перебуває в російській колонії".

"У мене є список із двох десятків таких жінок, але насправді їх набагато більше", – зазначила Кацарова і наголосила на необхідності документувати такі злочини для майбутніх судових процесів і притягнення винних до відповідальності.

На тимчасово окупованій території України нещодавно відбулася чергова низка затримань місцевих жителів – за підозрою у шпигунстві, диверсіях та державній зраді. Причому ФСБ масово фабрикує кримінальні справи за тяжкими та особливо тяжкими статтями. Про затримання та винесені вироки – читайте в окремому матеріалі OBOZ.UA.

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