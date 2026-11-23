Це навіть не іржавий крейсер "Москва"

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Поки в Китаї ВВХ мріяв поділити світ на сфери впливу, один з департаментів ГУР робив фінішні приготування блискавичної спецоперації… і в решті решт наші спеціалісти мінуснули новесенький російський корвет "Меркурій". І вже точно відомо, що "Меркурій" фсьо!

Для тих, хто не дуже в темі, "Меркурій" був одним з найновіших та найбільш технологічних корветів Чорноморського флоту РФ. Його активно розрекламували як "невидимий" корабель із передовими системами ППО, тому його втрата чи серйозне пошкодження є дійсно відчутним іміджевим та військовим ударом.

Нарешті став дійсно невидимий той "Меркурій", бо під водою! Маскування на найвищому рівні!

Як відомо, напередодні у порту Бенгазі в Лівії стався потужний вибух та пожежа на російському військовому судні, ідентифікованому як корвет "Меркурій". Причиною міг стати удар безпілотника, хоча офіційного підтвердження причетності України чи точної причини детонації наразі немає.

Російський "воєнкор" пише:

"Что тут можно сказать. Ливия, а точнее вторая власть – ПНС, давно сотрудничают с ГУР противника. В Ливии овердохуя военнослужащих ГУР. Мы это знаем. Толку от того, что мы это знаем, пока никакого. Противник давно пытается поднасрать "на дальнем". Если примерять на себя, я бы делал так же. Уничтожал бы врага там, где застану. Собственно, продолжаем СВО. Все интереснее наблюдать за данным мероприятием."

Істерикою москалів задоволений.

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