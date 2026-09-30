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Маскування не допомогло: українські військові знищили три танки ворога за один захід. Відео

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 492
Маскування не допомогло: українські військові знищили три танки ворога за один захід. Відео
Українські військові знищили три танки ворога
Джерело: Скриншот з відео

Українські бійці продовжують відмінусовувати живу силу і техніку окупантів. Цього разу військові підрозділу Національної гвардії Lasar’s Group за один захід знищили три танки ворога, які росіяни намагались замаскувати за 65 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. І оприлюднив у Telegram-каналі відео вдалої операції.

Що відомо

Окупанти замаскували свою техніку на дистанції 65 км від лінії бойового зіткнення на Олександрівському напрямку. Вони вкопали її в землю і спорудили укриття, проте це не допомогло.

"Три танки за один захід: операція Lasar’s Group НГУ за 65 км від ЛБЗ", – йдеться в матеріалі.

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Півненко наголосив, що хоч ворожі танки стали рідкістю на полі бою, але навіть зараз є серед знищених цілей нашими дронами.

Одним із таких яскравих прикладів роботи "Лазарів" проти танків можна побачити на відео. 

Командувач Національної гвардії зазначив, що наші аналітики розвідки отримали дані про скупчення танків від аеророзвідки суміжних підрозділів. На основі цієї інформації був спланований виліт ударних бортів.

"Дрони Lasar’s Group залетіли вглиб ворожих позицій і відпрацювали по техніці", – написав Півненко.

У результаті вдалося знищити три танки ще до того, як окупанти їх встигли застосувати.

 

Українські військові знищили три танки ворогаДжерело: Скриншот з відео

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