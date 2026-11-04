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"Маємо бути пильними": в ДПСУ сказали, коли востаннє фіксували роботу ретрансляторів у Білорусі

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
987
"Маємо бути пильними": в ДПСУ сказали, коли востаннє фіксували роботу ретрансляторів у Білорусі
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Джерело: Facebook Андрія Демченка

Державна прикордонна служба України протягом останніх днів не фіксувала роботу ретрансляторів у Білорусі, які передають сигнал для російських ударних дронів. Востаннє їхню активність спостерігали минулого тижня.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ. Втім, він наголосив, що загроза з боку Білорусі залишається, тому українські підрозділи продовжують стежити за ситуацією.

ДПСУ стежить за білоруським напрямком

"Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів", – йдеться у коментарі речника.

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За словами Демченка, востаннє активність ретранслятора на території Білорусі українські прикордонники виявляли тиждень тому. Разом з тим, запевнив він, поблизу українсько-білоруського кордону не зафіксовано ознак посилення військового угруповання, скупчення техніки чи збільшення кількості військових.

"Водночас маємо бути пильними: підрозділи розвідки України, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби постійно стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, бо ця країна продовжує максимально перебувати під впливом Кремля і загроза з боку Білорусі для нас нікуди не зникає", – попередив Демченко.

''Маємо бути пильними'': в ДПСУ сказали, коли востаннє фіксували роботу ретрансляторів у Білорусі

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, у вересні 2026-го стало відомо, що країна-агресорка Росія знову використовує територію Білорусі для розширення можливостей ударних дронів під час повітряних нападів на Україну. Зокрема, українська розвідка зафіксувала роботу шести веж-ретрансляторів супутникового сигналу уздовж білорусько-українського кордону.

Як повідомляв OBOZ.UA, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що збройний конфлікт між Києвом і Москвою найближчими місяцями буде завершено. Він підкреслив, що дійшов такого висновку, спираючись на власну думку.

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