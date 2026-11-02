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"Маємо конкретні пропозиції військових": Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
2,4 т.
"Маємо конкретні пропозиції військових": Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото
Роботизовані турелі вже збивають «Герань-4» та «Герань-5». Джерело: t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Євгеній Хмара відвідав командні пункти зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ та позиції підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття. Під час зустрічей із військовими обговорили застосування комплексів NASAMS та IRIS-T, а також можливості об’єднання різних засобів ППО в єдину систему управління.

Окремо йшлося про вдосконалення роботи роботизованих турелей, які вже успішно збивали безпілотники "Герань-4" та "Герань-5". Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як планують об’єднати різні комплекси ППО

Під час візиту Євгеній Хмара поспілкувався з військовими зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, сторони обговорили досвід застосування комплексів NASAMS та IRIS-T і можливості інтеграції різних засобів протиповітряної оборони в єдину систему бойового управління.

Один із напрямів роботи – об’єднання різних зенітних ракетних комплексів у спільну тактичну мережу. Це має допомогти узгодити їхню роботу та підвищити ефективність захисту українського неба.

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За словами міністра, українські військові не лише використовують іноземні системи, а й удосконалюють їх на основі власного бойового досвіду.

"Обговорили можливості взаємодії різних ЗРК. Працюємо над планом реалізації. Українські військові щодня використовують цю техніку і найкраще знають, що можна покращити. Вивчаємо їхній досвід, визначаємо потребу в конкретних типах зенітних керованих ракет. З партнерами шукаємо можливості збільшити постачання необхідного озброєння", – зазначив Євгеній Хмара.

''Маємо конкретні пропозиції військових'': Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото

Джерело: t.me/ministry_of_defense_ua

''Маємо конкретні пропозиції військових'': Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото

Джерело: t.me/ministry_of_defense_ua

Роботизовані турелі вже збивають "Герань-4" та "Герань-5"

Також міністр відвідав позиції командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Там із військовими обговорили бойові можливості роботизованих турелей.

За інформацією Міноборони, ці системи вже мають успішні випадки знищення безпілотників "Герань-4" та "Герань-5".

Хмара зазначив, що військові запропонували конкретні способи підвищення ефективності роботи турелей. Зокрема, йдеться про використання відповідних типів набоїв.

"Маємо конкретні пропозиції військових. Є можливість підвищити ефективність збиття завдяки відповідним типам набоїв. Наше завдання – поширювати перевірені бойовим досвідом рішення і забезпечувати узгоджену роботу всіх засобів ППО", – наголосив міністр.

''Маємо конкретні пропозиції військових'': Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото

Джерело: t.me/ministry_of_defense_ua

''Маємо конкретні пропозиції військових'': Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото

Джерело: t.me/ministry_of_defense_ua

У Міноборони також обговорили безпеку військових

Окрему увагу під час візиту приділили безпеці військовослужбовців. Зокрема, обговорили додаткові заходи захисту та необхідну підтримку підрозділів з боку Міністерства оборони.

''Маємо конкретні пропозиції військових'': Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото

Джерело: t.me/ministry_of_defense_ua

''Маємо конкретні пропозиції військових'': Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото

Джерело: t.me/ministry_of_defense_ua

Як писав OBOZ.UA:

– Країни НАТО побоюються, що Вашингтон може відкласти передачу ракет Patriot, про які уряди України та США вже домовилися, до проміжних виборів 3 листопада.

– У 2026 році наша країна отримує в середньому лише 12 ракет для систем Patriot на місяць. Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку попросив затвердити додатковий пакет допомоги на зимовий період.

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