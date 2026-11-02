''Маємо конкретні пропозиції військових'': Хмара розповів, як можна підвищити ефективність роботи ППО. Фото

Міністр оборони України Євгеній Хмара відвідав командні пункти зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ та позиції підрозділів безпосереднього протиповітряного прикриття. Під час зустрічей із військовими обговорили застосування комплексів NASAMS та IRIS-T, а також можливості об’єднання різних засобів ППО в єдину систему управління.

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Окремо йшлося про вдосконалення роботи роботизованих турелей, які вже успішно збивали безпілотники "Герань-4" та "Герань-5". Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як планують об’єднати різні комплекси ППО

Під час візиту Євгеній Хмара поспілкувався з військовими зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, сторони обговорили досвід застосування комплексів NASAMS та IRIS-T і можливості інтеграції різних засобів протиповітряної оборони в єдину систему бойового управління.

Один із напрямів роботи – об’єднання різних зенітних ракетних комплексів у спільну тактичну мережу. Це має допомогти узгодити їхню роботу та підвищити ефективність захисту українського неба.

За словами міністра, українські військові не лише використовують іноземні системи, а й удосконалюють їх на основі власного бойового досвіду.

"Обговорили можливості взаємодії різних ЗРК. Працюємо над планом реалізації. Українські військові щодня використовують цю техніку і найкраще знають, що можна покращити. Вивчаємо їхній досвід, визначаємо потребу в конкретних типах зенітних керованих ракет. З партнерами шукаємо можливості збільшити постачання необхідного озброєння", – зазначив Євгеній Хмара.

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Роботизовані турелі вже збивають "Герань-4" та "Герань-5"

Також міністр відвідав позиції командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття. Там із військовими обговорили бойові можливості роботизованих турелей.

За інформацією Міноборони, ці системи вже мають успішні випадки знищення безпілотників "Герань-4" та "Герань-5".

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Хмара зазначив, що військові запропонували конкретні способи підвищення ефективності роботи турелей. Зокрема, йдеться про використання відповідних типів набоїв.

"Маємо конкретні пропозиції військових. Є можливість підвищити ефективність збиття завдяки відповідним типам набоїв. Наше завдання – поширювати перевірені бойовим досвідом рішення і забезпечувати узгоджену роботу всіх засобів ППО", – наголосив міністр.

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У Міноборони також обговорили безпеку військових

Окрему увагу під час візиту приділили безпеці військовослужбовців. Зокрема, обговорили додаткові заходи захисту та необхідну підтримку підрозділів з боку Міністерства оборони.

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