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"Майстерна робота": українські дронарі вполювали другий російський вертоліт за тиждень. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
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"Майстерна робота": українські дронарі вполювали другий російський вертоліт за тиждень. Відео
Українські дронарі вдруге за тиждень уразили російський вертоліт

Оператори дронів 115-ї окремої механізованої бригади вдруге за тиждень уразили російський вертоліт. До результативної роботи долучилися пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці".

Про це повідомили у 115-й окремій механізованій бригаді. Там же опублікували відповідне відео.

Українські дронарі вдруге за тиждень уразили російський вертоліт

Дронарі 115-ї окремої механізованої бригади повідомили про чергове ураження російського вертольота. За інформацією військових, це вже другий такий результат за тиждень.

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До операції долучилися оператори зенітного ракетного дивізіону "Прибульці". Військові наголосили на професійності пілотів, які виконали завдання.

"Можемо і повторюємо! Ювелірна робота, залізна витримка, бойова вдача… Іноді те, що для когось вважається важким і неможливим, для пілотів ЗРДн "Прибульці" – звичайний день", – зазначили у підрозділі.

Бійці підкреслили, що результат став можливим завдяки злагодженій роботі та витримці операторів. У підрозділі також наголосили, що завдання, які можуть здаватися складними, для пілотів "Прибульців" є частиною бойової роботи.

''Майстерна робота'': українські дронарі вполювали другий російський вертоліт за тиждень. Відео

Українські дронарі вполювали другий російський вертоліт за тиждень. Джерело: Скриншот

''Майстерна робота'': українські дронарі вполювали другий російський вертоліт за тиждень. Відео

Українські дронарі вполювали другий російський вертоліт за тиждень. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, українські воєнні розвідники провели на Запорізькому напрямку контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російського спецназу. Одного з військовослужбовців РФ захопили в полон. 

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