''Майстерна робота'': українські дронарі вполювали другий російський вертоліт за тиждень. Відео

Оператори дронів 115-ї окремої механізованої бригади вдруге за тиждень уразили російський вертоліт. До результативної роботи долучилися пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці".

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Про це повідомили у 115-й окремій механізованій бригаді. Там же опублікували відповідне відео.

Українські дронарі вдруге за тиждень уразили російський вертоліт

Дронарі 115-ї окремої механізованої бригади повідомили про чергове ураження російського вертольота. За інформацією військових, це вже другий такий результат за тиждень.

До операції долучилися оператори зенітного ракетного дивізіону "Прибульці". Військові наголосили на професійності пілотів, які виконали завдання.

"Можемо і повторюємо! Ювелірна робота, залізна витримка, бойова вдача… Іноді те, що для когось вважається важким і неможливим, для пілотів ЗРДн "Прибульці" – звичайний день", – зазначили у підрозділі.

Бійці підкреслили, що результат став можливим завдяки злагодженій роботі та витримці операторів. У підрозділі також наголосили, що завдання, які можуть здаватися складними, для пілотів "Прибульців" є частиною бойової роботи.

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Як повідомляв OBOZ.UA, українські воєнні розвідники провели на Запорізькому напрямку контрдиверсійну операцію, під час якої знешкодили дві групи російського спецназу. Одного з військовослужбовців РФ захопили в полон.

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