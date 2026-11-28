Українські бійці вперше застосували на війні наземний роботизований комплекс під керуванням штучного інтелекту. Він подолав відстань майже 20 км без участі оператора.

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Про це розповіли на Facebook-сторінці полку безпілотних систем 2-го корпусу НГУ "Хартія". Цей експеримент був першим у реальних бойових умовах.

Що відомо

Бійці полку безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія" вперше в реальних бойових умовах провели автономну місію наземного роботизованого комплексу завдяки інтеграції машини з штучним інтелектом. НРК пройшов без оператора майже 20 кілометрів.

"Майже 20 км без оператора – і це тільки початок. "Лава" рулить навіть без водіїв", – йдеться в повідомленні.

Перед початком його роботи військові просканували запланований маршрут за допомогою лазерного сенсора та створили його тривимірну модель. Наземний робот рухався відповідно до неї, а камери допомагали йому розпізнавати дорогу, узбіччя та перешкоди.

Оператори можуть керувати цим засобом незалежно від проблем зі зв'язком чи зі Starlink, що дозволить управляти на великій швидкості, де оператору це робити дуже складно.

Військові наголосили, що використання штучного інтелекту дасть змогу більше сконцентруватися на відстеженні зовнішніх загроз, такі як міни та засідки FPV, а не на безпосередньому керуванні комплексом.

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"Найбільшої користі вони набудуть в евакуаційних місіях. Це найбільша відповідальність, коли ми перевозимо людину, нам треба якомога більше шансів вижити й дістатися назад", – наголосили бійці.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Німеччина та Україна створюють ще одне спільне підприємство для виробництва наземних роботизованих комплексів (НРК). Виробництво розгорнуть на території ФРН, а готову техніку постачатимуть українським військовим. Про створення нового підприємства оголосили у вівторок, 17 листопада, під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

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