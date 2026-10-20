Майже половина іноземних найманців в армії РФ є громадянами Центральної Азії: з яких країн найбільше

Майже половина встановлених іноземних найманців в армії РФ є громадянами п'яти країн Центральної Азії – Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Киргизстану та Туркменістану. Станом на 1 жовтня 2026 року Росія завербувала для участі у війні проти України щонайменше 20 437 громадян цих держав, що становить 44% від загальної кількості встановлених іноземних найманців.

Відео дня

Про це повідомив український проєкт "Хочу жить". Загалом проєкт встановив особи 45 959 іноземних найманців у складі російської армії – громадян 151 країни та представників невизнаних територій.

Найбільше Росія завербувала громадян Узбекистану

Найбільшу кількість громадян Центральної Азії Росія залучила до війни з Узбекистану.

З 2022 року в бойових діях проти України взяли участь 8207 громадян Узбекистану. За цим показником країна значно випереджає інші держави регіону.

На другому місці – Таджикистан, звідки до російської армії потрапили 5308 громадян.

Далі йдуть:

Казахстан – 3819 осіб;

Киргизстан – 2219 осіб;

Туркменістан – 884 особи.

Таким чином, лише за офіційно встановленими проєктом даними кількість громадян цих п'яти держав, які опинилися в російській армії, більш ніж удвічі перевищує чисельність Збройних сил Таджикистану, яка становить близько 9500 військовослужбовців.

РЕКЛАМА

Росія нарощує вербування у Центральній Азії

За даними "Хочу жить", протягом останніх років Росія суттєво збільшила масштаби вербування громадян країн Центральної Азії.

У 2025 році кількість громадян п'яти центральноазійських держав, які підписали контракти з Міністерством оборони РФ, більш ніж удвічі перевищила показник попереднього року.

Однією з причин, яка полегшує російську вербувальну кампанію в регіоні, є наявність зв'язків між Росією та країнами Центральної Азії.

"Вербувати мешканців сусідніх країн особливо зручно завдяки мовним, культурним та міграційним зв'язкам", – зазначили в проєкті.

Головні історії дня

Масштаб вербування іноземців – понад 45 тисяч

Загальна кількість встановлених проєктом іноземних найманців у російській армії становить 45 959 осіб.

Вони є громадянами 151 країни, а також походять із територій, які не мають міжнародного визнання.

На громадян п'яти держав Центральної Азії припадає 20 437 встановлених випадків – майже половина всієї виявленої мережі іноземців, яких Росія залучила до війни. Тобто майже кожний других іноземний найманець в армії країни-агресора – громадянин Центральної Азії

РЕКЛАМА

У "Хочу жить" зазначають, що ці цифри свідчать про значні масштаби російської кампанії з вербування громадян регіону для війни проти України.

Проєкт закликає уряди держав Центральної Азії вимагати від Москви інформації про своїх громадян, з'ясовувати обставини їхнього потрапляння до російської армії та вживати заходів для повернення людей, яких Росія залучила до війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, РФ вербує найманців в охопленому війною Ємені. Росія користується ситуацією, щоб вербувати єменських чоловіків на війну. Серед місцевих мешканців знаходять "рекрутерів", які отримують гроші за кожну людину, що підписала контракт із міноборони РФ.