Російські загарбники – як діючі військовослужбовці, так і "ветерани СВО" – сьогодні стали справжнім пугалом у себе вдома. Воєнніі злочинці, які дивом вижили в зоні бойових дій в Україні, влаштували справжній терор: кількість скоєних ними злочинів у тилових містах РФ зростає щодня. Причина – повна безкарність.

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Як так сталося – читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Карт-бланш для злочинців

Російські окупанти, які повернулися з війни в Україні, скоюють безліч тяжких та особливо тяжких злочинів уже на території РФ. І мова йде не про тих серійних вбивць чи маніяків, якими давно займаються кримінологи. Це вже нова категорія, яку "виростив" Кремль, розв’язавши злочинну війну.

З кожним роком від початку повномасштабного вторгнення в Україну "героям СВО" роблять дедалі більше поблажок, одним розчерком пера змінюючи законодавство.

Сьогодні в Росії "індульгенцію" отримують найжорстокіші злочинці, які скоїли вбивства та зґвалтування, зокрема дітей. Кримінальні ж справи, за інформацією російських адвокатів, "повально" призупиняють або закривають.

Тобто вбив, затримали – згідно із законодавством країни-агресора прямо в СІЗО можна підписати контракт. Тобто, навіть без судового розгляду.

Необхідність поповнення втрат російських окупаційних військ і відповідні рішення влади спричинили шалений ріст злочинів, які скоюють "герої СВО" вже безпосередньо проти своїх співвітчизників.

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Яскравим підтвердженням "нової психології" став випадок, що стався в Новосибірську. Мешканка цього міста розповіла в TikTok, як хлопець спробував з нею "познайомитися".

Вона була в навушниках. Вимкнула музику, а хлопець думав, що вона його не чує, і озвучував усе, що йому спадало на думку, переслідуючи її. У якийсь момент він сказав: "Я тебе вб’ю, і мені за це нічого не буде. Бо я тебе вб’ю і піду на СВО. І мені за твоє вбивство ще грошей дадуть".

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Як бачимо, у Росії невідворотність покарання перестала діяти як стримуючий фактор для потенційних злочинців.

Війна все спише?

Російські суди дуже лояльно ставляться до військовослужбовців та "ветеранів", які скоїли злочини на території РФ. Нагороди, як і сама участь у злочинній війні, розцінюються як пом’якшувальні обставини.

Ось лише кілька останніх прикладів.

Росіянин Сергій Т. завербувався на війну з колонії, відслужив, отримав помилування і приїхав жити до Москви. Чоловік вирішив відсвяткувати день виплати зарплати. Біля магазину він зустрів молоду жінку, яка розповіла, що її вигнав чоловік, і запросив до себе. Під час застілля від шуму прокинувся адміністратор "робочого будинку", де мешкав окупант, і вимагав вигнати жінку. Коли Сергій спробував випровадити гостю, почалася сварка – тоді він сильно побив жінку, викинув із під’їзду та відтягнув до сміттєвих баків. Там його й затримали поліцейські, які під’їхали на місце. Потерпілу доставили до лікарні з важкими травмами.

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Колишнього військовослужбовця армії РФ засудили всього до шести років колонії. Суд врахував його участь у бойових діях як пом’якшувальну обставину. Тепер же він може в будь-який момент знову вирушити на війну.

А ось окупанту з Дагестану нагороди взагалі допомогли уникнути покарання за скоєне вбивство. Восени 1993 року Руслан Абдурахманов вийшов із колонії, де відсидів рік за обіг наркотиків. У поїзді він познайомився з москвичкою Іриною. Пара почала зустрічатися у подруг жінки в квартирах із розкішними інтер’єрами, одну з яких чоловік вирішив пограбувати, а жінку – вбити.

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Через сім років Руслан знову потрапив до колонії на 15 років – за вбивство та розбій в іншому регіоні. У 2015 році він вийшов на свободу, а в 2022-му потрапив під мобілізацію. На третій рік служби в лавах РОВ він отримав поранення і був відправлений до Примор’я, де його й затримали за розкрите через 32 роки вбивство Ірини. Як виявилося, він тоді стер не всі свої відбитки.

У підсумку Руслана етапували до Москви. У суді з’ясувалося, що за час служби він отримав три нагороди: медаль учасника "СВО", медаль за військову доблесть II ступеня та медаль за хоробрість II ступеня.

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Тімірязевський районний суд врахував це як підставу для закриття справи та зняття всіх звинувачень. Окупанта звільнили і навіть не стали розглядати позов про відшкодування шкоди.

Замкнуте коло

Російська кримінальна хроніка рясніє повідомленнями про злочини "героїв СВО" та про те, як вони уникають покарання. При цьому з-за ґрат у Росії випускають, зокрема, засуджених за найтяжчими статтями КК.

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Руслан Шардаков отримав 16 років колонії суворого режиму за організацію вбивства свого колишнього бізнес-партнера, якого застрелили восени 2023 року в Пермі. Нещодавно стало відомо, що Шардаков уклав контракт з МО РФ і вирушив на фронт. Після цього його умовно звільнили від відбування покарання, а контроль за ним передали командуванню військової частини. На війну раніше вирушив і інший фігурант справи – Роман Широков. Він уклав контракт у березні 2025 року.

Родина вбитого намагалася запобігти звільненню організатора вбивства, однак ані звернення до Слідчого комітету РФ, ані одиночні пікети не дали результату. І таке відбувається повсюдно.

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Кількість злочинів, скоєних "визволителями" у себе вдома, неухильно зростає. Розраховувати ж на справедливий суд родичам жертв не доводиться: і вбивцям, і ґвалтівникам дають можливість "змити гріхи кров’ю" – відправитися воювати проти України. У разі ж, якщо вони виживуть, вчинення ними нового злочину в РФ практично неминуче. Замкнуте коло.

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