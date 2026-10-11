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Міноборони РФ бреше росіянам про успіхи на фронті: в ISW знайшли нові докази

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 789
Міноборони РФ бреше росіянам про успіхи на фронті: в ISW знайшли нові докази
Міноборони РФ бреше росіянам про успіхи на фронті. Джерело: Російські медіа

Міністерство оборони Росії запровадило щотижневу практику публікації фейкових і сильно перебільшених даних про нібито "успіхи" російської армії у війні проти України. Ці звіти готуються спеціально для внутрішньої аудиторії РФ і поширюються через підконтрольні державі ресурси.

Таким чином росіяни намагаються приховати реальне уповільнення просування окупаційних військ. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Пропаганда для внутрішнього вжитку

Терористичне відомство РФ 9 жовтня опублікувало зведення "успіхів" на полі бою виключно на своєму каналі в Max — соціальній медіа-платформі, створеній російською владою для тотального контролю над інтернет-простором. Реєстрація на цій платформі обмежена і доступна лише власникам російських, білоруських, іранських та телефонних номерів деяких інших країн.

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Неправдивий звіт не було розміщено на Telegram-каналі відомства. Це свідчить про навмисне розділення інформаційних потоків. Кремль намагається створити у росіян ілюзію безперервних перемог, водночас мінімізуючи увагу та критику з боку міжнародної спільноти щодо своїх безпідставних заяв.

Вигадані "перемоги" на карті

У своєму звіті російське відомство виступило з низкою гучних, але не підтверджених заяв. У Міноборони заявили про захоплення двох населених пунктів у період з 3 по 9 жовтня та ще трьох протягом наступних 24 годин.

Пропагандисти також стверджують, нібито російські війська зірвали спроби ЗСУ провести ротацію або прорватися з "оточення" в районі Добропілля Донецької області та населеного пункту Чорне на північний схід від Харкова.

Північне угруповання сил РФ заявило про захоплення 414 квадратних кілометрів і 20 населених пунктів з моменту так званого "оточення" українських сил у Харківській області.

Спростування фейків і мета Кремля

Аналітики ISW наголошують, що подібні заяви про підконтрольні території та оточення не мають під собою жодних підстав. Інформацію про "оточення" українських військ на півночі Харківської області спростовують не тільки офіційні представники ЗСУ, а й самі російські військові блогери.

Різниця в риториці для внутрішнього та зовнішнього споживача вказує на наростаючий тиск на керівництво РФ. Кремлю необхідно підтримувати міф про успішний хід війни всередині країни, незважаючи на те, що реальні темпи просування російських військ на фронті значно сповільнилися.

Міноборони РФ бреше росіянам про успіхи на фронті: в ISW знайшли нові докази

Росіяни брешуть про успіхи під Добропіллям. Джерело: deepstatemap

Як повідомляв OBOZ.UA, бійці зі штурмового полку "Скеля" та першого корпусу Нацгвардії "Азов" провели спільну наступальну операцію на Добропільському напрямку та зупинили просування російських загарбників.

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