Бійці Національної гвардії України провели спецоперацію в Запорізькій області та уразили понад 20 одиниць російської техніки. Серед знищених та пошкоджених цілей – 14 танків, командно-штабні машини й інженерна техніка.

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Ворожу техніку виявили глибоко за лінією бойового зіткнення. У Нацгвардії показали відео результатів операції. Про це повідомили у Lasar’s Group Національної гвардії України.

Як виявили російську техніку

Ключовою метою Lasar’s Group із 2022 року є знищення російської військової техніки. Особливу увагу спецпідрозділ приділяє танкам, які створюють значні проблеми для української піхоти.

Під час нещодавньої спецоперації бійці виявили 22 одиниці техніки окупантів глибоко за лінією бойового зіткнення в Запорізькій області.

Спочатку аналітики зібрали дані про район зосередження ворожої техніки. Після цього до роботи долучилася аеророзвідка: екіпажі літаків "Лазарів" встановили точне розташування всіх цілей.

Отриману інформацію використали для удару – на оперативну глибину відправили ударні дрони Lasar’s Group.

Яких втрат зазнали окупанти

За результатами операції українські військові знищили:

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2 танки;

1 вантажівку.

Ще 18 одиниць техніки було уражено:

12 танків;

2 командно-штабні машини;

2 одиниці інженерної техніки;

3 вантажівки.

Таким чином, загалом знищено та уражено 22 одиниці російської техніки, зокрема 14 танків.

У Lasar’s Group зазначили, що всю спецоперацію виконали власними силами підрозділу. Загальна шкода, завдана противнику, сягає десятків мільйонів доларів.

Також у спецпідрозділі нагадали, що за майже п'ять років знищили понад 2400 російських танків і продовжують полювання на бронетехніку окупантів.

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