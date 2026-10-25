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Мінус 29 "Шахедів" і "Гербер" за тиждень: херсонські зенітники показали, як збивають російські БпЛА. Відео

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
39
Мінус 29 "Шахедів" і "Гербер" за тиждень: херсонські зенітники показали, як збивають російські БпЛА. Відео
29 ударних ворожих безпілотників Shahed/Гербера знищили упродовж тижня на Миколаївщині

Українські військові продовжують методично нищити військові цілі ворога. У неділю, 25 жовтня, херсонські зенітники показали, як збивають російські безпілотники.

Вони розповіли, що тільки за останній тиждень на цьому напрямку було відмінусовано 29 "Шахедів" і "Гербер".  Ефектне знищення БпЛА противника на Миколаївщині показали у 208 зенітній ракетній Херсонській бригаді.

"29 ударних ворожих безпілотників Shahed/Гербера знищили упродовж тижня на Миколаївщині воїни екіпажу БпЛА-перехоплювачів "Мольфар" 208-ї зенітної ракетної Херсонської бригади. На відео – збиття "Шахеду" нашими захисниками. Небо буде вільним!", – йдеться в підписі під відео.

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Довідка

Shahed (Шахед) – безпілотний літальний апарат (БПЛА) виробництва Ірану. Також виготовляється в Росії під назвою "Герань".

Випускається в світлому та темному кольорах (для важчої фіксації вночі). Також може бути оснащений турбореактивним двигуном, на відміну від стандартного поршневого. Це значно збільшує швидкість до 550-600 км/годину, а також дозволяє збільшити дальність польоту – до 2,5 тисяч кілометрів.

Залежно від модифікації, бойова частина "Шахеду" може бути 15, 40-50 або до 90 кг. Використовується як звичайна осколково-фугасна БЧ, так і термобарична.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 153 дрони різних типів.

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