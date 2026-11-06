Мінус окупант кожні дві хвилини: "Мадяр" розповів про рекорд СБС із ліквідації загарбників

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - працівник на заводіКраїна ЄС впала в залежність від українців: вони працюють у 70% компанійУ схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціУ схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській БорщагівціСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували за добу 2 440 окупантів та 6 систем ППО ворога: дані ГенштабуІлюстраційне фото. ГороскопІдеальний день для фінансових справ: Риби, сміливо йдіть уперед, а на Левів чекає важкий період – гороскоп на 6 жовтня для всіхУ Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відеоУ Краснодарському краї атаковано Афіпський НПЗ: сталася пожежа. Фото і відео"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із Україною"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із УкраїноюПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало значно дешевшеІлюстрація - 25 копійокЗа 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монетаСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоБез батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. ФотоБез батьків лишилася донька: у мережі розповіли про подружжя, яке РФ вбила ударом по Комишувасі. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Мінус окупант кожні дві хвилини: "Мадяр" розповів про рекорд СБС із ліквідації загарбників

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
963
Мінус окупант кожні дві хвилини: "Мадяр" розповів про рекорд СБС із ліквідації загарбників
Ураження російських військових. Джерело: REUTERS/Oleksandr Ratushniak.

Воїни Сил безпілотних систем Збройних сил України 5 листопада встановили новий абсолютний добовий рекорд ураження особового складу ворога. За добу пілоти ліквідували або поранили 751 російського військового – по одному щодві хвилини.

Про це вранці 6 листопада заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді. Він додав, що в середньому у листопаді щодня оператори СБС вражають 2219 цілей – тобто, по загарбниках результативно прилітає кожні 39 секунд.

Пілоти СБС встановили новий рекорд добової "денацифікації"

Для того, щоб описати, що влаштували пілоти СБС для окупантів напередодні, "Мадяр" вжив красномовний фразеологізм: "фарш-машина".

"Фарш-машін від Птахів СБС: 751 хробак (так Бровді називає російських окупантів, що прийшли в Україну з війною. – Ред.) протягом доби. 5 листопада пілотами СБС оновлено пікову позначку утилізації живої сили противника за 24 години – по 1 хробаку кожні 2 хвилини доби", – озвучив "цікаву математику" Бровді.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
18,5 т.
Десятки полонених і сотні уражених цілей: ГУР провело операцію "Чебуречна" на Сумщині. Відео
18,5 т.
Десятки полонених і сотні уражених цілей: ГУР провело операцію "Чебуречна" на Сумщині. Відео
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
4,6 т.
"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами
4,6 т.
"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
3,8 т.
Росія атакувала Україну 227 БПЛА, знищити вдалося 196 цілей: наслідки в областях
3,8 т.
Росія атакувала Україну 227 БПЛА, знищити вдалося 196 цілей: наслідки в областях

Йдеться і про ліквідованих (269 росіян), і про поранених окупантів.

Попередній рекорд з ураження  живої сили ворога, нагадав він, СБС встановили 1 листопада: тоді було ліквідовано або поранено 708 окупантів.

Загалом від початку листопада пілоти СБС значно наростили темпи "денацифікації" ворога.

Усередньому щодоби з 1 по 6 листопада завдяки українським пілотам ворожа армія втрачала по 685 солдатів. Загалом же кожного  дня ефективно вражалися в середньому 2219 цілей. Тобто по ворогу результативно прилітало кожні 39 секунд.

До 08:05 6 листопада кількість безповоротних та санітарних втрат ворога у цьому місяці, забезпечених тільки СБС, перевищила 3 505 осіб. Також уражено понад 11 400 ворожих цілей.

Ще до завершення листопада "Мадяр" обіцяє новий рекорд: 1000+ загарбників за добу тільки підрозділами очолюваного ним роду військ.

Він підкреслив, що станом на 08:05 на онлайн-табло СБС "Підрахуйка" вже 3505 одиниці живої сили ворога безповоротними та санітарними втратами та понад 11400 ворожих цілей.

"Тисячка хробаків на добу у виконанні Птахів СБС станеться ще у листопаді, так виглядає. І це вказує на безпрецедентне нарощення противником чисельності живої сили на фронті, – попер комбайн погано прихованої мобілізації болотяних. 71% втрат (2489 з 3505-ти) – на Добропільському та Гуляйпільському напрямках. Ми встоїмо. Москва ляже", – написав "Мадяр".

Як повідомляв OBOZ.UA, у ГУР повідомили, що російський диктатор Володимир Путін офіційним указом закрив доступ до даних про виробництво нафтопродуктів у Росії. За даними української розвідки, агресор намагається приховати критичні наслідки ударів Сил оборони України по російській інфраструктурі.

Удари по НПЗ та інших подібних об’єктах завдали багатомільярдних збитків і поставили РФ перед загрозою гострого дефіциту пального, але в Кремлі й далі створюють видимість, що "ситуація під контролем".

Схожі теми
Війна в УкраїніВтрати Росії в війні з УкраїноюУкраїнаСили безпілотних систем ЗСУРоберт Бровді "Мадяр"Роберт Бровді "Мадяр"
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!