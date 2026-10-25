''Місія в один кінець'': бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про ''перемогу'' на Запоріжжі. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Хто та коли їздить за кордонЇздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновники"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого КуртуаІлюстрація - зарплатиЗарплати цих фахівців сягають 66 тис. грн: кого найактивніше шукають роботодавці в УкраїніВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниНеймар отримав безглузду червону картку і злетів із котушок. ВідеоНеймар отримав безглузду червону картку і злетів із котушок. ВідеоМагнітні бурі 25-27 жовтня: науковці сказали, чого очікуватиМагнітні бурі 25-27 жовтня: науковці сказали, чого очікуватиПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксераПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксера

"Місія в один кінець": бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. Відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read3 хв
2,4 т.
"Місія в один кінець": бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про "перемогу" на Запоріжжі. Відео
Російського військового, якого відправили в український тил із прапором РФ взяли в полон. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Pexels/Скриншот

Російського військового, якого командування відправило в український тил із прапором РФ для створення пропагандистської картинки про нібито просування окупаційних сил, взяли в полон бійці 225-го окремого штурмового полку. Загарбник мав дістатися села Терсянка Запорізької області, встановити триколор і спробувати повернутися, однак його виявили українські захисники.

Про це у Facebook повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднивши відео розмови з полоненим. За його словами, він служив у розвідувальному підрозділі 36-ї російської бригади лише два місяці, а завдання полягало в тому, щоб дістатися визначеної точки, встановити прапор і відступити.

Що окупант розповів про завдання в українському тилу

За словами полоненого, спочатку його завданням було дістатися певної точки, спостерігати за обстановкою та вести чергування. Згодом командування змінило наказ і відправило його до іншого місця, де потрібно було встановити російський прапор, а потім відступити.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
22,1 т.
Сили оборони відмінусували ще 1850 окупантів і спалили майже пів сотні артсистем армії РФ: дані Генштабу
22,1 т.
Сили оборони відмінусували ще 1850 окупантів і спалили майже пів сотні артсистем армії РФ: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
13,4 т.
Окупанти вдарили по Україні понад 150 дронами, сили ППО збили більшість із них: наслідки атаки в областях
13,4 т.
Окупанти вдарили по Україні понад 150 дронами, сили ППО збили більшість із них: наслідки атаки в областях
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
4,9 т.
Російський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відео
4,9 т.
Російський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відео

"Завдання було поставлене: зайти, якимись ганчірочками попрацювати, все, відкотитися. Я не знаю, що це означає і так далі. Завдання поставили, я пішов виконувати", – розповів росіянин.

Він стверджує, що розумів, що прямує на українські позиції, та усвідомлював, що опинився глибоко в тилу. За його словами, військові виходили з району Гуляйполя, рухалися посадками, а маршрут їм пояснювали вночі. Згодом він близько місяця перебував на визначеній позиції, після чого отримав нове завдання.

''Місія в один кінець'': бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про ''перемогу'' на Запоріжжі. Відео

Бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта. Джерело: Скриншот

Окупант також розповів, що потрапив до російської армії з колонії, де відбував покарання за злочин, пов'язаний із наркотиками. За його словами, досвідченіші військовослужбовці попереджали, що такі завдання можуть бути фактично відправленням "на м'ясо". Водночас він заявив, що не звинувачує командування, оскільки сам підписав контракт і погодився воювати.

Попри це, росіянин не зміг чітко пояснити власне ставлення до війни проти України.

"Це взагалі політика ось ця велика. Я не можу судити, хто правий, хто винен", – сказав полонений.

Як росіянин потрапив у полон

Полонений стверджує, що його виявили за допомогою безпілотника. Він очікував на доставку їжі та сигарет, а також потребував батарейки для рації. Через погану погоду, за його словами, російські військові не могли вчасно підлетіти до нього.

Коли українські захисники виявили окупанта, він опинився під вогнем і зрозумів, що шлях назад перекритий. За його словами, поруч вибухнув FPV-дрон, після чого він вирішив здатися, хоча боявся, що його одразу вб'ють.

''Місія в один кінець'': бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта, який йшов знімати відео про ''перемогу'' на Запоріжжі. Відео

Бійці 225 ОШП взяли в полон окупанта. Джерело: Скриншот

Під час розмови росіянин заявив, що не знає, хто має рацію у війні проти України, попри те, що добровільно підписав контракт і вирушив воювати на чужу територію. Він також сказав, що не цікавився загальною ситуацією на фронті, а командири, за його словами, майже нічого не пояснювали.

У 7-му корпусі ДШВ наголосили, що метою таких виходів російських військових є створення пропагандистських відео з прапором РФ, які мають імітувати захоплення українських позицій.

Нагадаємо, російський військовополонений розповів про невдалий штурм Малої Токмачки на Запоріжжі. За його словами, окупантам обіцяли відсутність серйозного опору, однак їхню групу розбили, а сам він після невдалої спроби повернутися на фронт вирішив здатися українським захисникам.

Як писав OBOZ.UA, російські військовополонені розповіли про значні втрати армії РФ на Лиманському напрямку, оточення та постійні удари українських дронів, мінометів і артилерії. За їхніми словами, вижити їм вдалося завдяки тому, що вони здалися в полон Силам оборони України.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниВтрати Росії в війні з УкраїноюУкраїнаросіянивійськовополоненіГуляйполеполонені
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!