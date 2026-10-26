Я написав мирний план. Основні положення такі.

Відео дня

Бойові дії негайно припиняються.

До 1 грудня російські війська та всі, хто незаконно опинився на міжнародно визнаній території України з 2014 р., залишають нашу землю, включно з Кримом і особливо Севастополем. Україна в особливому порядку вирішить, кому можна буде повернутися, індивідуально.

Усі (про)російські елементи негайно видаляються з Придністров’я, Україна здійснює контроль над цим процесом до його завершення та повної стабілізації території.

Прилеглі до України регіони РФ (включно з Краснодарським краєм) і Білорусі оголошуються демілітаризованою зоною, де допускається присутність лише поліцейських і рятувальників. За порядком стежить міжнародна адміністрація зі штаб-квартирою у Харкові.

У найкоротші строки відбувається обмін військовополоненими "всіх на всіх". Крім цього, Росія негайно й без умов звільняє всіх утримуваних цивільних осіб, повертає всіх викрадених дітей, випускає політичних в’язнів – громадян РФ і Білорусі – згідно з наданим Україною списком.

Росія і Білорусь видають усіх воєнних злочинців, яких ми позначимо, для здійснення правосуддя і справедливого покарання.

Росія виплатить Україні мінімальну компенсацію збитків у розмірі 1 трлн доларів США (нормально ж буде?). Точну суму компенсацій понад 1 трлн буде визначено під час переговорів.

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Компенсація з боку Білорусі та інші (включно з політичними) параметри врегулювання будуть предметом обговорення. До його завершення Мозирський НПЗ і "Беларуськалий" переходять під контроль України.

Вілла Путіна в районі Геленджика, усі супутні бізнеси, а також російські бази й дослідницькі судна в Антарктиді передаються на баланс Харківського університету як моральна компенсація за зруйновані будівлі та всі інші злодіяння Росії. На підтримання майнових комплексів, техніки й обладнання в належному стані, оплату комунальних послуг і персоналу та продовження досліджень спрямовуються доходи від підконтрольних РФ часток ("Транснефть", "Роснефть", "Лукойл" і пов’язані структури) у Каспійському трубопровідному консорціумі.

Головні історії дня

Абхазію передають абхазькій розвідці. Як заохочення за інсинуації.

Південну Осетію перейменовують на Східну Флориду, Україна визнає її втраченим штатом США разом зі Східною Джорджією.

Крім цього, я пунктиром накидав кілька додатків щодо НАТО, ЄС, загальної архітектури безпеки, параметрів демілітаризації РФ, демонтажу російського авторитарного режиму, модальностей економічної взаємодії та поступового скасування санкцій (вони ж мають якось заробляти гроші, щоб виплачувати нам компенсацію), контурів додаткових міжнародних гарантій безпеки України, а також набору гуманітарних вимог до РФ.

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У загальних рисах окреслено принцип лояльного ставлення України до права російських територій і груп населення на самовизначення, за умови: підтримка після виконання наших розумних вимог щодо воєнних злочинців і компенсацій.

Ну, і дрібниці.

Оскільки контури плану опубліковано саме тут, можна стверджувати, що російська сторона з ним знайома, як і основні центри ухвалення рішень у США, Європі та Китаї.

Залишилося небагато – знайти трохи грошей і замовити пару публікацій у глобальних більшовицьких медіа. А потім усім розповідати, що саме я зупинив ядерний апокаліпсис і запропонував чітке бачення врегулювання. Яке безвідповідальні політики під тиском вормонгерів відкинули!...

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"Мирних планів" приблизно такого самого статусу – вагон і маленький візок. Кожен поважний джентльмен із амбіціями повинен мати парочку мирних планів. Особливо той, хто намагається замилити свою співпрацю з кремлівськими людожерами.

Факт у тому, що переговорних треків завжди кілька. І тканина справжнього мирного плану народжується не з публікацій у більшовицьких медіа.

Прямо зараз низку уточнень до цього плану внесли, підпаливши завод "Енергія" в Єльці (Липецька область), розвиваючи думку, раніше окреслену на заводі "Протон" в Орлі. Паралельно розминали каучук у Тольятті й Омську – щоб забезпечити належну гнучкість.

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Невсипний контроль за орфографією та пунктуацією тексту здійснюють СБС. Позавчора (23 жовтня) вони виправили рекордну кількість помилок – 701, причому 336 – безповоротно. Такими темпами загальна кількість виправлених Силами оборони України помилок російської сторони за підсумками жовтня наблизиться до 50000, половина з них – безповоротні. Божевільна ціна за амбіції злих дідусів.

Загалом ми рутинно проходимо сезон переговорів.

Товариш Маск учора наочно показав: у такий період слова мало що важать, і навіть найбагатшу людину планети можуть змусити публічно взяти на себе відповідальність, якщо комусь це потрібно. Тож не треба смикатися через кожну репліку.

Зосереджуємося на головному.

Гуляємо, поки дозволяє погода. Заварюємо чай із коньяком і ромом, робимо бутерброди, готуємося спостерігати за підсумками виборів у Сербії та Бразилії, а також за першим туром у Болгарії.

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