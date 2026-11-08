Морська піхота здійснила успішну висадку і має просування на лівобережжі Херсонщини: що відомо

Морські піхотинці Збройних сил України успішно висадилися на лівобережжі Херсонщини та закріпилися на зайнятих рубежах. Наразі вони продовжують просуватися вглиб окупованої території.

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Про це в інтерв'ю проєкту "Радіо Свобода. Крим.Реалії" розповів начальник штабу 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ полковник Алім Керімов. Він також пояснив, як змінилася тактика російських військ на Херсонському напрямку.

За словами Керімова, українські морпіхи утримують позиції на лівому березі Дніпра та в острівній зоні.

"У нас є в цілому багато позицій на лівому березі, на які проводяться ротації на постійній основі. І ми просуваємося в усій цій острівній зоні і в цілому будемо, прямо скажімо, в деякому населеному пункті на лівому березі", – розповів військовий.

Полковник не став називати населений пункт, де вдалося закріпитися українським військовим, або уточнювати, наскільки далеко вони просунулися.

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Він зазначив, що морпіхи не лише утримують зайняті рубежі, а й продовжують штурмувати позиції ворога.

"Я б сказав, що вони водночас зберігають рубежі, позиції там, де вони знаходяться, і в той же час вони просуваються, штурмують позиції противника і, відповідно, просуваються вглиб противника на визначені нами позиції. Тобто вони ротувалися, закріпилися на лівому березі, просунулися, закріпилися, відповідно, передали позицію, просунулися далі", – пояснив начальник штабу бригади.

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Як змінилася тактика російських військ

За словами Керімова, російські війська суттєво скоротили кількість штурмів на Херсонському напрямку. Якщо у 2025 році українські військові фіксували до 700 таких виходів, то нині – близько 150–200 на рік.

Менш активним став і рух російських човнів. Торік зафіксували близько 200 виходів, тоді як за перші шість місяців поточного року – лише 22.

"Окрім штурмових, ще було по рухам човнів у нас десь до 200 – це за той рік, і зараз за півроку десь 22 виходи човнів противника", – зазначив Керімов.

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Водночас противник посилює застосування артилерії, авіації та FPV-дронів. Безпілотники російські війська використовують не лише для ударів по військових позиціях, а й для атак на цивільне населення Херсонщини.

Лише за серпень 30-й корпус морської піхоти зафіксував понад 26 тисяч ударів дронами.

Керімов пояснює таку зміну тактики невдалими спробами просування російських військ. За його словами, противник переходить до так званого "гібридного наступу", зосереджуючись на дистанційних ударах і терорі цивільного населення.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Херсонському напрямку російські війська намагаються скористатися туманом, щоб форсувати Дніпро та висадитися на островах у його гирлі. Для цього окупанти відправляють невеликі групи по двоє-троє військових, які, однак, зазнають втрат. Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" пояснював, що такими діями противник прагне створити додаткові проблеми для українських захисників і змусити їх відволікати сили та ресурси на протидію цим спробам.