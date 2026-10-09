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Москва і область під атакою дронів та повітряних куль: закрили чотири аеропорти. Відео

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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Москва і область під атакою дронів та повітряних куль: закрили чотири аеропорти. Відео
Москва і область під атакою дронів та повітряних куль: закрили чотири аеропорти. Відео. Джерело: колаж OBOZ.UA

Москва та Московська область РФ у п'ятницю, 9 жовтня, опинилися під атакою безпілотників і малих повітряних куль. У столиці працювала протиповітряна оборона, а через загрозу для авіації обмежили роботу чотирьох московських аеропортів. Літак російського диктатора Володимира Путіна не може приземлитися.

Про це повідомив Telegram-канал "Астра", а також пишуть російські пабліки. Зазначається, що через закриття московських аеропортів у зоні очікування поблизу Москив перебувають чотири літаки льотного загону "Росія", три з яких, за даними опублікованої карти, прилетіли з Туркменістану після завершення візиту Володимира Путіна до цієї країни.

За даними моніторингових каналів, Москву та область атакують безпілотники й малі повітряні кулі (МПК), по яких працює російська протиповітряна оборона. Мешканці південних районів столиці повідомляють про звуки вибухів та роботу ППО.

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Про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони повідомляли жителі Капотні, Кузьминок, Любліна, Мар'їна, Царицина, Чертанова, Орєхово-Борисова, Текстильників, Нагатинського Затону та інших районів Москви.

Усі московські аеропорти обмежили роботу

Через безпілотну загрозу обмеження запровадили в усіх чотирьох московських аеропортах – Внуково, Домодєдово, Жуковському та Шереметьєво. Росавіація повідомила про запровадження плану "Килим", який передбачає обмеження руху повітряних суден у разі загрози безпеці польотів.

Російські пабліки зазначають, що літаки, які прямували до Внуково, переводять на запасні аеродроми. Напередодні три московські аеропорти – Домодєдово, Внуково та Жуковський – також були закриті протягом усієї ночі через наліт безпілотників.

Літак Путіна не може приземлитися в Москві

На тлі обмежень у роботі московських аеропортів поблизу столиці кружляють чотири борти льотного загону "Росія". За інформацією автора опублікованого в мережі повідомлення, три з них летять із Туркменістану, де напередодні завершився візит Путіна.

Автор допису припускає, що через закриття московських аеропортів літак президента РФ не може приземлитися у столиці. "Де і коли сяде президент – загадка", – йдеться в повідомленні.

Водночас сам факт того, що один із цих бортів є літаком Путіна і що саме він перебуває в повітрі через неможливість посадки в Москві, наразі випливає з повідомлення російського пабліка, а не з офіційної заяви Кремля чи російських авіаційних служб.

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