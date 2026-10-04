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"Москва ляже": скільки енерговузлів в Росії та на окупованій території уразили ЗСУ за три місяці. Відео

Анна Павлова
Анна Павлова
Time to read4 хв
icon 1,8 т.
"Москва ляже": скільки енерговузлів в Росії та на окупованій території уразили ЗСУ за три місяці. Відео
За три місяці було уражено 456 об'єктів на ТОТ та у РФ

Українські військові продовжують нищити об'єкти на тимчасово окупованих Росією територіях. Зокрема, електричні підстанції та вузли.

За останні три місяці (з 6 липня по 3 жовтня 2026 року) Сили безпілотних систем уразили подібних 456 об'єктів на ТОТ та у РФ. Про це в своєму Telegram-каналі написав командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр").

"Операція "Кримський рубильник off": відпрацьовано +44 енерговузлів у Криму, на Півдні та Сході у ТОТ. Впродовж трьох місяців дії операції відпрацьовано 456 енерговузлів у окупованих територіях та у РФ", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що серед результативно відпрацьованих протягом останніх 10 діб Птахами СБС енерговузлів 17 обʼєктів у Криму, 14 – у ТОТ Донецької обл, 5 – у ТОТ Луганської, 6 – у ТОТ Запорізької, по одному у Харківській та Херсонській обл..

А саме:

– Електропідстанція ПС 500 кВ "Перемога", НП Прохладне, Луганська обл.

– ПС 330 кВ "Чайкіно", НП Макіївка, Донецька обл.

– ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонська обл.

– ПС 330 кВ "Островська", НП Кият, АР Крим.

– ПС 330 кВ "Зоря", НП Афіни, Донецька обл.

– ПС 330 кВ "Західно-Кримська", НП Кар'єрне, АР Крим.

– ПС 220 кВ "Смолянка", НП Донецьк.

– ПС 220 кВ "Красноперекопськ", НП Яни Капу, АР Крим.

– ПС 220 кВ "Сода", НП Яни-Капу, АР Крим.

– ПС 110 кВ "Поштовий ГПП-1", НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Північна", НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Привільне", АР Крим.

– ПС 110 кВ "Стила", НП Докучаєвськ, Донецька обл.

– ПС 110 кВ "Засядько", НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Засядько" (повторно), НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Північна", НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Нижньогірськ", АР Крим.

– Електропідстанція ПС 35 кВ "Слов'янське", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Чорноморське", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Медведеве", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Красносільска", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Березівка", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Слов'янське" (повторно), АР Крим.

– ПС 35 кВ "Кумове", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Штурм Перекопу", НП Іллінка, АР Крим.

– ПС 35 кВ "Михайлівка", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Воїнка", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Вишнева", АР Крим.

– ПС DE-09, НП Донецьк.

– Електропідстанція, НП Арапівка, Луганська обл.

– Електропідстанція, НП Андрівка, Запорізька обл.

– Електропідстанція, НП Євсуг, Луганська обл.

– Електропідстанція, НП Більмак, Запорізька обл.

– Електропідстанція, НП Оріхове, Донецька обл.

– Електропідстанція, НП Бунге, Донецька обл.

– Електропідстанція, НП Дружне, Запорізька обл.

– Електропідстанція, НП Райхенфельд, Запорізька обл.

– Електропідстанція, НП Веселе, Донецька обл.

– Електропідстанція, НП Миронівський, Донецька обл.

– Електропідстанція, НП Верхня Покровка, Луганська обл.

– Електропідстанція, НП Нова Тарасівка, Харківська обл.

– Електропідстанція, НП Оборотнівка, Луганська обл.

– Електропідстанція, НП Приморський Посад, Запорізька обл.

– ГРС, НП Дмитрівка, Запорізька обл.

В операції приймали участь:

– 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".

– 412 ОБр СБС Nemesis.

– 9 ОБр СБС•20 ОБр СБС К-2.

– 413 ОП СБС "Рейд".

– 429 ОБр СБС "Ахіллес".

– 1 окремий центр СБС.

–"Фенікс"" ДПСУ, угрупован СБС.

– 427 ОБр СБС Рарог.

Днями стало відомо про те, що на Луганщині оператори Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили ЗРК "Бук-М3", радіолокаційну станцію, самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" та бойову броньовану машину російських окупантів. Щодня вони виконують бойові завдання, застосовуючи сучасні технології для розвідки та вогневого ураження противника.

Раніше OBOZ.UA повідомлялось, що 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові уразили низку важливих військових об'єктів РФ. Серед них – об'єкт для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА поблизу Донецька, пункт управління безпілотниками біля Покровська та район зосередження озброєння й техніки поблизу Тимошівки на Запоріжжі.

Як писав OBOZ.UA, 27 вересня та в ніч на 28 вересня Сили оборони уразили низку військових об'єктів російської армії. Зокрема, "Панцирь-С2" у Брянській області РФ, пункти управління та підрозділи БпЛА у Запорізькій області, місце зберігання й запуску ударних дронів у Донецьку, а також ремонтний підрозділ і кілька складів на Донеччині.

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