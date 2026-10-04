"Москва ляже": скільки енерговузлів в Росії та на окупованій території уразили ЗСУ за три місяці. Відео

Українські військові продовжують нищити об'єкти на тимчасово окупованих Росією територіях. Зокрема, електричні підстанції та вузли.

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За останні три місяці (з 6 липня по 3 жовтня 2026 року) Сили безпілотних систем уразили подібних 456 об'єктів на ТОТ та у РФ. Про це в своєму Telegram-каналі написав командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр").

"Операція "Кримський рубильник off": відпрацьовано +44 енерговузлів у Криму, на Півдні та Сході у ТОТ. Впродовж трьох місяців дії операції відпрацьовано 456 енерговузлів у окупованих територіях та у РФ", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед результативно відпрацьованих протягом останніх 10 діб Птахами СБС енерговузлів 17 обʼєктів у Криму, 14 – у ТОТ Донецької обл, 5 – у ТОТ Луганської, 6 – у ТОТ Запорізької, по одному у Харківській та Херсонській обл..

А саме:

– Електропідстанція ПС 500 кВ "Перемога", НП Прохладне, Луганська обл.

– ПС 330 кВ "Чайкіно", НП Макіївка, Донецька обл.

– ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонська обл.

– ПС 330 кВ "Островська", НП Кият, АР Крим.

– ПС 330 кВ "Зоря", НП Афіни, Донецька обл.

– ПС 330 кВ "Західно-Кримська", НП Кар'єрне, АР Крим.

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– ПС 220 кВ "Смолянка", НП Донецьк.

– ПС 220 кВ "Красноперекопськ", НП Яни Капу, АР Крим.

– ПС 220 кВ "Сода", НП Яни-Капу, АР Крим.

– ПС 110 кВ "Поштовий ГПП-1", НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Північна", НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Привільне", АР Крим.

– ПС 110 кВ "Стила", НП Докучаєвськ, Донецька обл.

– ПС 110 кВ "Засядько", НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Засядько" (повторно), НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Північна", НП Донецьк.

– ПС 110 кВ "Нижньогірськ", АР Крим.

– Електропідстанція ПС 35 кВ "Слов'янське", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Чорноморське", АР Крим.

Головні історії дня

– ПС 35 кВ "Медведеве", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Красносільска", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Березівка", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Слов'янське" (повторно), АР Крим.

– ПС 35 кВ "Кумове", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Штурм Перекопу", НП Іллінка, АР Крим.

– ПС 35 кВ "Михайлівка", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Воїнка", АР Крим.

– ПС 35 кВ "Вишнева", АР Крим.

– ПС DE-09, НП Донецьк.

– Електропідстанція, НП Арапівка, Луганська обл.

– Електропідстанція, НП Андрівка, Запорізька обл.

– Електропідстанція, НП Євсуг, Луганська обл.

– Електропідстанція, НП Більмак, Запорізька обл.

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– Електропідстанція, НП Оріхове, Донецька обл.

– Електропідстанція, НП Бунге, Донецька обл.

– Електропідстанція, НП Дружне, Запорізька обл.

– Електропідстанція, НП Райхенфельд, Запорізька обл.

– Електропідстанція, НП Веселе, Донецька обл.

– Електропідстанція, НП Миронівський, Донецька обл.

– Електропідстанція, НП Верхня Покровка, Луганська обл.

– Електропідстанція, НП Нова Тарасівка, Харківська обл.

– Електропідстанція, НП Оборотнівка, Луганська обл.

– Електропідстанція, НП Приморський Посад, Запорізька обл.

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– ГРС, НП Дмитрівка, Запорізька обл.

В операції приймали участь:

– 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".

– 412 ОБр СБС Nemesis.

– 9 ОБр СБС•20 ОБр СБС К-2.

– 413 ОП СБС "Рейд".

– 429 ОБр СБС "Ахіллес".

– 1 окремий центр СБС.

–"Фенікс"" ДПСУ, угрупован СБС.

– 427 ОБр СБС Рарог.

Днями стало відомо про те, що на Луганщині оператори Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили ЗРК "Бук-М3", радіолокаційну станцію, самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" та бойову броньовану машину російських окупантів. Щодня вони виконують бойові завдання, застосовуючи сучасні технології для розвідки та вогневого ураження противника.

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Раніше OBOZ.UA повідомлялось, що 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові уразили низку важливих військових об'єктів РФ. Серед них – об'єкт для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА поблизу Донецька, пункт управління безпілотниками біля Покровська та район зосередження озброєння й техніки поблизу Тимошівки на Запоріжжі.

Як писав OBOZ.UA, 27 вересня та в ніч на 28 вересня Сили оборони уразили низку військових об'єктів російської армії. Зокрема, "Панцирь-С2" у Брянській області РФ, пункти управління та підрозділи БпЛА у Запорізькій області, місце зберігання й запуску ударних дронів у Донецьку, а також ремонтний підрозділ і кілька складів на Донеччині.