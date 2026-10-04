Москва нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на Молдову

Уранці 3 жовтня щонайменше п'ять російських ударних дронів і "Бандеролей" залетіли у повітряний простір Молдови і вибухнули поблизу населених пунктів. Від початку повномасштабної країни подібних інцидентів у Молдові зафіксували майже 30, починаючи з серпня вони почастішали.

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Поява російських засобів ураження у небі над Молдовою навряд чи є випадковістю: Москва намагається нормалізувати порушення повітряного простору країн Європи. У цьому впевнені в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські дрони залетіли у Молдову

Під час нічної атаки військ РФ на Україну 3 жовтня одразу п'ять ворожих засобів ураження залетіли у повітряний простір Молдови і вибухнули на території країни. Це більше, аніж фіксувалося будь-коли раніше.

Про п'ять російських "засобів повітряного нападу", серед яких були й баражуючі боєприпаси "Бандероль", заявляла президентка Молдови Мая Санду. Міністр оборони країни Анатолій Носатий уточнив: у країну залетіли три "Бандеролі" і два ударні дрони армії РФ.

На території Молдови всі вони вибухнули: сталося це у районах населених пунктів Каушани, Хинчешти, Аненій Ной та Штефан-Воде, а також поблизу села Крокмаз.

Окрім того, як повідомила Молдовська національна армія, ще один невстановлений об'єкт увійшов у повітряний простір Молдови поблизу села Удобне на Одещині, рухався він у напрямку Паланки, однак з хвилину вилетів назад на Одещину у напрямку Біляївки.

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"Російські дрони та їх уламки все частіше порушують повітряний простір Молдови в останні місяці, причому щонайменше 20 порушень сталося між лютим 2022 року та липнем 2026 року, а лише з серпня 2026 року таких порушень було вже сім", – акцентували аналітики увагу на збільшенні інтенсивності подібних провокацій з боку РФ.

Досі до Молдови залітали лише російські "Герані" та "Гербери", тож поява у небі над Молдовою ще й "Бандеролей" робить атаку 3 жовтня явищем нового порядку.

"ISW продовжує оцінювати, що дедалі інтенсивніші та частіші вторгнення російських дронів у повітряний простір Молдови та НАТО, ймовірно, є частиною зусиль Москви щодо нормалізації порушень повітряного простору зі все більш інтенсивними та частими порушеннями", – розкрили в ISW задум агресора.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в ISW заявили, що заяви Путіна щодо ситуації на фронті вже нагадують галюцинації. Так аналітики відреагували на останні твердження російського диктатора про "успіхи" армії РФ на фронті і зокрема про нібито захоплення ними у вересні 1,3 тис. кв км української землі.