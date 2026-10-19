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"Мої діти сплять у ванній, я ненавиджу війну": росіянка поскаржилася на прильоти і отримала відповідь від українців

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
icon 1,8 т.
"Мої діти сплять у ванній, я ненавиджу війну": росіянка поскаржилася на прильоти і отримала відповідь від українців
Горить склад Ozon в Санкт-Петербурзі

Після масштабної атаки українських дронів на Санкт-Петербург у ніч проти 18 жовтня жителька міста поскаржилася на вибухи та розповіла, що її діти змушені спати у ванній кімнаті. Українці у відповідь нагадали їй про російську агресію та запитали, чи ненавиділа вона війну до того, як її наслідки відчула на собі.

Допис з'явився на сторінці користувачки Threads із ніком mrs.nekrasova. Росіянка розповіла, що вже навчилася розрізняти звуки вибухів і роботи протиповітряної оборони.

"Пітер. Я навчилася за звуком відрізняти прильоти від збиттів. Я бачила, як працюють ракети. Мої діти сплять у ванній. Я ненавиджу війну", – написала вона.

''Мої діти сплять у ванній, я ненавиджу війну'': росіянка поскаржилася на прильоти і отримала відповідь від українців

Допис росіянки в Threads. Джерело: Скриншот

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Українці нагадали про початок російської агресії

Українці іронічно відреагували на те, що жителька Санкт-Петербурга назвала війну війною. Одна жінка написала: "Війну? Ого. Навчилися називати речі своїми іменами? Прогрес". Цей коментар зібрав близько 8,5 тисячі вподобань.

''Мої діти сплять у ванній, я ненавиджу війну'': росіянка поскаржилася на прильоти і отримала відповідь від українців

В Україні шоковані тим, що росіянка нарешті назвала війну війною. Джерело: Скриншот

Інша користувачка поцікавилася, чи не почала жінка ненавидіти війну лише після того, як її наслідки дісталися її міста.

"Як довго ви ненавидите війну? Від сьогоднішньої ночі?" – написала вона. Коментар уподобали понад 4,1 тисячі разів.

''Мої діти сплять у ванній, я ненавиджу війну'': росіянка поскаржилася на прильоти і отримала відповідь від українців

Користувачка запитала, чи давно жителька Санкт-Петербурга почала засуджувати війну. Джерело: Скриншот

Ще один дописувач запитав, чи ненавиділа росіянка війну з 2014-го або 2022 року, і назвав її лицеміркою. Ця реакція зібрала близько 1,5 тисячі лайків.

''Мої діти сплять у ванній, я ненавиджу війну'': росіянка поскаржилася на прильоти і отримала відповідь від українців

Жительці Петербурга нагадали, коли почалась російська агресія. Джерело: Скриншот

У мережі висміяли заклики обирати любов замість ненависті

Один із найпопулярніших коментарів зібрав понад 5 тисяч уподобань. Його авторка саркастично зауважила, що росіяни надто драматизують ситуацію, і запропонувала їм наповнитися любов'ю.

"Мені здається, росіяни надто драматизують. Спробуйте просто відпустити ситуацію, пробачити всіх, наповнитися любов'ю та почати випромінювати промінчики добра! Не можна ж постійно думати про руйнування – думки матеріальні! Не примножуйте ненависть! Обирайте світло! Злість і ненависть – це низькі вібрації!" – написала користувачка.

''Мої діти сплять у ванній, я ненавиджу війну'': росіянка поскаржилася на прильоти і отримала відповідь від українців

Користувачка іронічно відреагувала на слова росіянки. Джерело: Скриншот

Інший користувач нагадав росіянці, що в цей час українські міста продовжують зазнавати російських ударів.

"Прямо зараз на Запоріжжя і область летять КАБи, які ти так само оплатила зі своїх податків своїй всратій недоімперії. Ви всі несете колективну відповідальність за зруйновані життя в Україні. Тому ти і твої діти повинні жити по підвалах до скону літ, спокутуючи скоєне", – написав коментатор. Його допис зібрав понад 800 лайків.

''Мої діти сплять у ванній, я ненавиджу війну'': росіянка поскаржилася на прильоти і отримала відповідь від українців

Українець нагадав росіянці про відповідальність громадян РФ за фінансування війни проти України. Джерело: Скриншот

Що відомо про атаку на Санкт-Петербург

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у ніч проти 18 жовтня Сили оборони України завдали ударів по об'єктах цифрової, енергетичної та логістичної інфраструктури Санкт-Петербурга й Ленінградської області. Серед цілей були дата-центр російської соцмережі "ВКонтакте", нафтова інфраструктура та логістичний центр маркетплейсу Ozon.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що атака виявила вразливості російської протиповітряної оборони та проблеми з командуванням і управлінням. Удари по цифровій інфраструктурі спричинили перебої в роботі сервісів і постачанні електроенергії.

За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, внаслідок удару по підстанції "Восточная" без світла залишилися близько 20 тисяч людей. Пресслужба "ВКонтакте" підтвердила пошкодження дата-центру, однак заявила, що сервіси компанії залишаються доступними. Водночас російські користувачі скаржилися на значні перебої в їхній роботі.

Також повідомлялося про пожежу на логістичному об'єкті Ozon та удар по нафтовому терміналу в Ленінградській області.

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