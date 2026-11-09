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Може розганятися до 1000 км/год: у ГУР розкрили дані про "начинку" нової модифікації російської "Герані-5". Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
993
Може розганятися до 1000 км/год: у ГУР розкрили дані про "начинку" нової модифікації російської "Герані-5". Фото
"Герань-5 К5-К". Джерело: War&Sanctions.

Головне управління розвідки Міноборони України дослідило нову модифікацію російського ударного безпілотника "Герань-5" із позначенням К5-К. Апарат має покращені швидкісні характеристики. Під час окремих маневрів його швидкість може сягати 1000 км/год, а висота польоту – до 6 км.

Про це повідомили в ГУР МО України. Інформацію про конструкцію, технічні характеристики та іноземні компоненти безпілотника оприлюднили на порталі War&Sanctions, де також представили його інтерактивну 3D-модель.

На початку осені 2026 року російські війська почали застосовувати нову модифікацію "Герані-5" для ударів по українських містах. За аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками цей апарат уже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.

Фахівці ГУР отримали для дослідження один зі зразків безпілотника, який після застосування майже неушкодженим приземлився на території України.

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Може розганятися до 1000 км/год: у ГУР розкрили дані про ''начинку'' нової модифікації російської ''Герані-5''. Фото

Крилата ракета "Герань-5 К5-К". Джерело: War&Sanctions

К5-К відрізняється від попередньої версії насамперед габаритами. Його довжина становить 4 метри проти 6,5 метра у звичайної "Герані-5", а розмах крил – 3 метри проти 3,2 метра. Російська сторона також змінила аеродинамічні характеристики фюзеляжу, щоб збільшити швидкість і висоту польоту.

У дослідженому зразку ГУР встановило термобаричну бойову частину ТББЧ-90. Її вага, як і в попередньої модифікації, становить 90 кг. Дальність польоту також залишилася незмінною – близько 1000 км.

Авіоніка безпілотника подібна до тієї, яку використовують в останніх версіях реактивного БпЛА "Герань-4 Сікер". Зокрема, йдеться про польотний контролер, інерціальну навігаційну систему SADRA seeker із модулем МОХ, антену CRP, трекер і mesh-модем.

Окрему увагу розвідники звернули на оптико-електронну систему "Сусанин". Вона порівнює зображення, отримані з камери, з еталонними даними, які зберігаються в пам’яті мікрокомп’ютера. Це дає змогу контролювати відповідність маршруту апарата від місця запуску до точки прицілювання. У дослідженій модифікації замість оптичних датчиків використовувалася камера подвійного діапазону.

Основою блоку "Сусанин" виявився мікрокомп’ютер Coke Pi – китайський аналог Raspberry Pi. Подібний за конструкцією блок, який раніше знайшли в БпЛА "Гербера-2", мав назву "Сосиска" та використовувався для захоплення і супроводження перехоплювачів.

Може розганятися до 1000 км/год: у ГУР розкрили дані про ''начинку'' нової модифікації російської ''Герані-5''. Фото

Мікрокомпʼютер Coke Pi. Джерело: War&Sanctions

Силовою установкою "Герані-5 К5-К" є турбореактивний двигун ТРД-200. Його збирають на російському підприємстві в Алабузі з китайських комплектуючих.

Загалом у дослідженому безпілотнику розвідники ідентифікували 93 електронні компоненти іноземного виробництва. Найбільше деталей походять зі США – 52.

Може розганятися до 1000 км/год: у ГУР розкрили дані про ''начинку'' нової модифікації російської ''Герані-5''. Фото

Діод. Виробник: США. Джерело: War&Sanctions

Ще 10 компонентів виготовлені в Китаї та стільки ж – у Швейцарії.

Може розганятися до 1000 км/год: у ГУР розкрили дані про ''начинку'' нової модифікації російської ''Герані-5''. Фото

Лінійний стабілізатор напруги LD33 F508. Виробник: Швейцарія. Джерело: War&Sanctions

Росія намагається приховувати маркування окремих елементів електронної бази. Зокрема, це стосується цифрових сигнальних процесорів DSP виробництва Texas Instruments та інерціальних модулів Murata.

У розвідці наголошують, що використання іноземних деталей у російському озброєнні свідчить про збереження залежності військово-промислового комплексу РФ від зовнішніх постачань. Посилення санкцій та контроль за дотриманням обмежень, за оцінкою ГУР, можуть ускладнити отримання Росією необхідних компонентів і виробництво озброєння.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що країна-агресорка Росія почала бити по Україні новою модифікацією реактивного дрона (або малогабаритної крилатої ракети) "Герань-5". Вона має назву "Герань-5 К5-К" і відрізняється від стандартної версії системою оптичної навігації.

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