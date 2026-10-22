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Може рухатися на наднизьких висотах: у ГУР розкрили дані про нову російську ракету "Філін"

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
546
Може рухатися на наднизьких висотах: у ГУР розкрили дані про нову російську ракету "Філін"
У ГУР розкрили дані про нову російську ракету "Філін". Джерело: Згенеровано за допомогою ШІ

Головне управління розвідки Міноборони України на порталі War&Sanctions опублікувало докладні дані про нову російську крилату ракету "Філін". Противник почав застосовувати це озброєння наприкінці літа 2026 року.

Українська розвідка надала інтерактивну 3D-модель, перелік складових та іноземну електронну компонентну базу нової ракети. Про це повідомляє портал War&Sanctions.

Конструкція та особливості запуску

У відомстві зазначили, що поява цієї ракети відображає стійку тенденцію російського ВПК до розробки та виробництва відносно недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою і наземним типом запуску.

Виробником ракети є АТ "НПО Молния". Ракета отримала фюзеляж із сучасних композиційних матеріалів – вугле- та склопластику, а окремі його елементи виготовляють із застосуванням технологій 3D-друку.

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Може рухатися на наднизьких висотах: у ГУР розкрили дані про нову російську ракету ''Філін''

Нова російська ракета "Филин". Джерело: War&Sanctions

Заявлені технічні характеристики:

Довжина: 3,5 метра

Розмах крил: 3 метри

Максимальна швидкість: до 800 км/год

Дальність польоту: до 1200 км

Висота польоту: від наднизьких висот до 6 км

Бойова частина: випускається у версіях із бойовою частиною масою 50 кг і 100 кг

Запуск ракети здійснюється із наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

Може рухатися на наднизьких висотах: у ГУР розкрили дані про нову російську ракету ''Філін''

Зовнішній вигляд ракети. Джерело: War&Sanctions

Імпортна електроніка та навігація

Система наведення ракети на ціль комбінована: за навігацію відповідають інерціальна система китайського виробництва, а також 16-канальний модуль "Комета".

Аналіз електронної компонентної бази бортового обладнання показав високий ступінь уніфікації плат і блоків з іншими російськими БПЛА та ракетами. Водночас експерти фіксують поступове зміщення в бік східних постачальників: компоненти з США – 35%, компоненти з Китаю – 22%.

Бортове обладнання для "Філіна" виробляє ТОВ "ПЛАЗ" – підприємство, яке також задіяне у виробництві БПЛА "Гарпія" (модифікація "Герані-2"). Ці апарати мають схоже маркування та компонування.

Попри широке використання імпортної мікроелектроніки, силова установка ракети російська. На "Філіні" встановлено турбореактивний двигун R500 від ТОВ "Рейнольдс".

Раніше українські фахівці вже ідентифікували аналогічний двигун у конструкції інших нових російських розробок, таких як крилаті авіаційні ракети С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром".

Може рухатися на наднизьких висотах: у ГУР розкрили дані про нову російську ракету ''Філін''

Двигун ракети. Джерело: War&Sanctions

Нагадаємо, розвідка оприлюднила дані про виробництво російських навігаційних модулів "Комета". На порталі War&Sanctions опубліковано перелік із 37 іноземних електронних компонентів, які використовують для їх виготовлення.

Як повідомляв OBOZ.UA, Головне управління розвідки опублікувало дані про нову модифікацію російських БпЛА "Герань-4", якими окупанти обстрілюють Україну.

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