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"Можемо повторити": у Росії вирішили захищати НПЗ "технологією" часів Першої світової. Фото і відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
icon 1,6 т.
"Можемо повторити": у Росії вирішили захищати НПЗ "технологією" часів Першої світової. Фото і відео
Росіяни зібралися прикривати свої НПЗ аеростатами

У Росія продовжують вишукувати способи  захистити свої нафтопереробні заводи від українських ударів. Цього разу в державі-агресорі вирішили взяти на озброєння досвід Першої світової війни.

У РФ почали випускати аеростати, які, згідно з задумом, і "прикриють" нафтопереробну інфраструктуру. "Ноу-хау", якому вже понад століття, розхвалювали в державних пропагандистських ЗМІ РФ, зокрема у виданні "Вести".

Росія переймає досвід Першої світової

Пропагандисти розповіли, що в РФ почали тестувати "спосіб захисту інфраструктури підприємств від атак безпілотників". Йдеться про використання аеростатів, між якими натягнуті троси та спеціальні кевларові шнури.

''Можемо повторити'': у Росії вирішили захищати НПЗ ''технологією'' часів Першої світової. Фото і відео

Скриншот із відео

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Як заявив керівник московського відділення комісії з повітроплавання Російського географічного товариства (РГО) Сергій Бендін, захисні загородження з повітряних куль із сітками будуть прикривати, насамперед, російські НПЗ.

Кошти на цю систему освоїло російське науково-виробниче підприємство "Спец-радіо".

Як випливає з публікації, росіяни визнають, що "надихнулися" досвідом Першої світової війни: подібні споруди використовувалися ще в ті часи.

''Можемо повторити'': у Росії вирішили захищати НПЗ ''технологією'' часів Першої світової. Фото і відео

Технологію винайшли під час Першої світової війни

При цьому у ролику пропагандист говорить про "досвід 1941 року".

"Два аеростати, між ними натягнуто трос, а знизу від нього звисають спеціальні кевларові шнури, які, власне кажучи, і становлять захист. Під час Першої світової війни такий захист називався "фартуками". Пізніше почали використовувати й сітки. Це система пасток. Вона призначена для тилового захисту особливо важливих інфраструктурних об’єктів", – цитує Бендіна пропагандистське видання.

''Можемо повторити'': у Росії вирішили захищати НПЗ ''технологією'' часів Першої світової. Фото і відео

Скриншот із відео

''Можемо повторити'': у Росії вирішили захищати НПЗ ''технологією'' часів Першої світової. Фото і відео

Скриншот із відео

У публікації стверджується, що "для боротьби з українськими безпілотниками вистачить вертикальних тросів, що висять на відстані одного метра один від одного. Відстань між тросами за необхідності можна збільшувати або зменшувати".

На один НПЗ, за версією виробника (як приклад взяли завод у Капотні Московської області), знадобиться не менше 10 аеростатів.

Як повідомляв OBOZ.UA, на тлі ударів по НПЗ росіяни масово купують електромобілі, але їм бракує зарядних станцій. За січень–серпень 2026 року в країні було продано понад 83 тисячі електромобілів та гібридів – проти 43 тисяч за той самий період минулого року.

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