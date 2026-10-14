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"Мріяла про майбутнє": Росія ударом по Запоріжжю вбила 16-річну дівчину, її матір і бабусю. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
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"Мріяла про майбутнє": Росія ударом по Запоріжжю вбила 16-річну дівчину, її матір і бабусю. Фото
Поліна Фощан

Росія авіаударом по Запоріжжю 10 жовтня вбила 23 людей. Серед них – 16-річна переселенка з окупованої частини Запоріжжя Поліна Фощан, загинули також мама й бабуся дівчини.

Батько Поліни зник безвісти в окупації. Про трагічну долю однієї родини розповіла керівниця простору для внутрішньопереміщених осіб Safe Place Вікторія Бобринок.

Що відомо про вбиту Росією родину

"У травні Поліна мріяла про майбутнє. Ми раділи, що вона стала частиною нашого табору. 10 жовтня внаслідок російського удару КАБами по Запоріжжю загинули 23 людини. Серед них – 16-річна Поліна Фощан, її мама та бабуся", – написала Вікторія Бобринок.

''Мріяла про майбутнє'': Росія ударом по Запоріжжю вбила 16-річну дівчину, її матір і бабусю. Фото

Поліна Фощан. Джерело: facebook.com/ViktoriiaBobrynok

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Жінка розповіла, що у травні цього року Поліна разом з іншими дітьми з тимчасово окупованого Токмака приїхала на другу зміну "Табору майбутніх професій", організованому Safe Place

"Тут вона знайшла нових друзів, навчалася, відкривала для себе нове й ділилася мріями. Ці дні стали частиною її історії та залишили теплі спогади в усіх, хто був поруч", – зазначено у повідомленні.

Поліна з мамою та бабусею переїхали на підконтрольну уряду територію з окупованої з березня 2022 року Федорівської громади. Батько дівчини зник безвісти в окупації.

Росія ж "наздогнала" родину, що відчайдушно намагалася врятуватися від розв'язаної нею війни, в облцентрі.

"Сьогодні ми з глибоким сумом згадуємо Поліну, її маму та бабусю. Нам хочеться зберегти пам’ять про них не лише через біль утрати, а й через тепло, людяність і добрі моменти, які залишаються з нами. Світла пам’ять Поліні та її рідним. Щиро співчуваємо всім, хто їх любив. Поліна назавжди залишиться частиною нашої таборової родини", – написала Вікторія Бобринок.

''Мріяла про майбутнє'': Росія ударом по Запоріжжю вбила 16-річну дівчину, її матір і бабусю. Фото

Скриншот повідомлення

Як розповідав OBOZ.UA, 10 жовтня у Запоріжжі внаслідок ворожого удару стався обвал у під’їзді багатоповерхівки.  Місто ворог атакував КАБами. Багато людей тоді загинули чи зазнали поранень. 

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