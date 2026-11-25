Глобалізація сучасної війни на морі (№1).

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Це буде серія відносно коротких текстів. Важливих, тому що останні події на морях – Чорному, Балтійському і Середземному (багатозначний вже сам перелік) – звичайно, викликали багато поки що емоцій, здивувань, сумнівів та переляку в політиків, журналістів, аналітиків різних країн та їхніх суспільств в цілому. В нас менше. Але теж має місце "понятійний хаос", з яким краще розібратися на березі.

В основі цих питань – нова якість сучасної війни на морі українського авторства та її глобалізація – тобто поширення за межі морських просторів України та її ворога-агресора РФ в Чорному морі.

Зрозуміло, що зараз переважна більшість питань та й непорозумінь в свої основі мають економічне підґрунтя та міжнародне морське право.

Тому з самого початку скажемо, що останні події, а саме поширення війни на морі – так би мовити, зовсім "з іншої опери".

Щоб закликати всіх в своїх сумнівах з самого початку не вратити фарватер, стисло назву 4 принципових тези.

(1). Війна на морі НЕ регулюється міжнародним морським правом, яке за винятком встановлення морських кордонів і меж інших морських просторів, стосується переважно мирного часу і служить свободі торгівлі, свободі судноплавства, свободі транзиту в протоках та інших красивих і корисних для мирного часу і неприйнятних (!) для воєнного часу речей.

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Для часів війни людство створило особливу частину міжнародного права – "право збройних конфліктів", в тому числі "право війни на морі".

Під час війни територіальні моря і виключні морські економічні зони ворогуючих держав є повноцінними театрами бойових дій. Україна в цьому не є ініціатором – саме РФ розтоптало морське право мирного часу шляхом російської окупації не тільки суші, а й морських просторів України ще 12 років тому – у 2014 році. І продовжує в останні роки диверсіями на підводних морських комунікаціях і в радіопросторі.

Головні історії дня

Для тих, хто не захоче чекати продовження тексту про право війни на морі, рекомендую знайти на сайті Верховної Ради України "Документ Сан-Ремо".

(2) Війну на морі все ще як в мирний час намагаються аналізувати через призму логістичного та зовнішньоторговельного бізнесу – витрати-результати, доходи-збитки, експорт-імпорт… А те, що відбувається сьогодні в морях – це не зі сфери економіки, це економічна війна на знищення спроможностей ворога.

(3) Те, що робить Україна повністю відповідає такому засадничому принципу як "право на самооборону", Статут ООН, Стаття 51.

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"Цей Статут жодним чином не обмежує невід’ємне право на індивідуальну або колективну самооборону у разі збройного нападу на Члена Організації, до того часу, поки Рада Безпеки не здійснить заходів, необхідних для підтримання міжнародного миру та безпеки…". Рада Безпеки досі не здійснила... Тому жодне міжнародне право жодним чином НЕ обмежує наших дій з протидії агресору. В тому числі географічно

(4) Четверте (або перше, як на чий смак) – геополітика. Море – це завжди геополітика і геостратегія. Україна показує, що ми вивели війну за межі Чорного моря. І будемо бити ворогів Західного світу всюди, де їх поки що бояться бити європейці.

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Насправді Україна своїми діями на морі засвідчує, що вона вже стала сильним міжнародним гравцем, ми робимо роботу в авангарді європейців там, де вони поки ще бояться – на Балтиці і в Середземному морі.

Саме Україна показує на практиці, що у Європи купа "сильних карт" проти Росії – і на Балтиці, і в Північній Африці.

Україні не може подобатись приниження Європи з боку Путіна і Трампа, Україна показує що у Європи сильні позиції, і що Європа не повинна проситися за стіл перемовин до диктаторів, вона повинна диктувати умови диктатурам.

Фактично через ці епізоди війни на морі Україна встала в авангард Європи не тільки на Сході і Півдні України. Це хороша політика, бо Європа – це наш тил, а ми – її армія. І її військово-морський флот.

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