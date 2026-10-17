"Ми хочемо дуже швидко": Зеленський відповів, наскільки просунувся антибалістичний проєкт "Фрея"

Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом "Фрея", до якого залучені десять країн. Тепер над цим проєктом продовжують працювати партнери.

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Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що для прискорення роботи потрібні спільні зусилля партнерів, адже часу на розробку обмаль.

"Що стосується антибалістичного проєкту Фрея. Те, що повинна зробити Україна, Україна зробила, і це хороша новина. Те, що повинні зробити партнери (там учасники 10 країн), вони в процесі. І ми дуже хочемо наблизити цей момент, коли ми зможемо протестувати першу нашу систему "Фрея". І дай Боже, щоб у нас був успіх", – сказав президент.

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