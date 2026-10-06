"Ми вже готуємо людей": у Повітряних силах сказали, коли отримають перехоплювачі дронів у необхідних обсягах

Повітряні сили ЗСУ очікують отримати перехоплювачі безпілотників у необхідних для протидії російським атакам обсягах не раніше кінця листопада цього року. Наразі українські військові співпрацюють приблизно з 20 виробниками таких систем, частина з яких уже випробовує свої розробки в бойових умовах.

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Про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ в напрямку протиповітряного прикриття полковник Юрій Черевашенко під час засідання Тимчасової слідчої комісії. За його словами, потреба в таких перехоплювачах зростає разом зі збільшенням кількості реактивних дронів, які Росія застосовує для ударів по Україні.

Перехоплювачі дронів будуть не раніше кінця листопада

Черевашенко зазначив, що наразі виробництво дронів-перехоплювачів вимірюється десятками одиниць, тому про їхнє масове застосування поки що не йдеться.

За його словами, постачання таких безпілотників у необхідних обсягах Повітряні сили очікують не раніше кінця листопада. Водночас військові вже готуються до розгортання цього напрямку: навчають людей, які надалі працюватимуть із перехоплювачами.

"Зі свого боку ми вже готуємо людей: спочатку базова пілотна підготовка, потім спеціалізація саме на перехопленні", – розповів заступник командувача.

У Повітряних силах розглядають два основні типи перехоплювачів – класичні безпілотники з роторами та швидкі реактивні апарати.

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Реактивних дронів стає дедалі більше

Однією з причин, чому потреба в таких системах швидко зростає, є збільшення частки реактивних безпілотників у російських атаках.

За словами Черевашенка, їх кількість суттєво зросла від липня. Наразі реактивні дрони становлять близько 40% усіх безпілотних літальних апаратів, які Росія застосовує для ударів по території України.

На окремих напрямках їхня частка в ударі сягає 60%. При цьому Повітряні сили прогнозують подальше зростання цього показника – за оцінкою Черевашенка, у перспективі реактивні дрони можуть становити близько 80% ударних безпілотників.

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Саме тому звичайних засобів боротьби з повільнішими безпілотниками недостатньо: для перехоплення швидкісних цілей потрібні апарати, здатні наздогнати їх у повітрі.

Близько 20 виробників працюють над перехоплювачами

Для створення таких систем Повітряні сили співпрацюють із виробниками реактивних БпЛА-перехоплювачів. За словами Черевашенка, наразі з військовими комунікують близько 20 підприємств, які перебувають на різних етапах готовності своїх розробок.

У Повітряних силах створили експериментальні райони, де нові безпілотники випробовують безпосередньо в бойових умовах.

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Чотирнадцять компаній уже мають готові вироби та вийшли на етап тестових польотів. З них шість отримали результати зі знищення реактивних дронів.

Три компанії, за словами заступника командувача, вже мають результати, які військові вважають перспективними. З ними продовжують роботу, щоб покращити характеристики систем.

Один перехоплювач уже прийняли на озброєння

Наразі один із перехоплювачів уже прийнятий на озброєння і, за словами Черевашенка, демонструє найкращі результати. Ще два апарати пройшли кодифікацію. Один із них має назву "Хижак".

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Частина розробок спочатку створювалася для інших завдань, але згодом виробники адаптували їх для перехоплення повітряних цілей. Це дає змогу швидше випробовувати та впроваджувати нові системи, не очікуючи повного створення спеціалізованої платформи з нуля.

Швидкість може сягати 700 км/год

Однією з головних характеристик дронів-перехоплювачів є швидкість. За словами Черевашенка, нині такі апарати можуть розвивати близько 460–500 км/год.

Водночас окремі виробники вже заявляють про можливість досягнення швидкості близько 700 км/год.

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Керування частиною таких систем здійснюється оператором із землі. Він отримує зображення з камери безпілотника та в реальному часі спрямовує його на повітряну ціль.

Це дає змогу використовувати перехоплювачі безпосередньо для полювання на російські ударні безпілотники, зокрема швидкі реактивні апарати.

Масове виробництво поки що стримує висока вартість

Черевашенко пояснив, що наразі українські виробники не вийшли на масове виробництво таких систем. Одна з причин – висока вартість перехоплювачів, а частина підприємств не має достатніх власних фінансових ресурсів для масштабування.

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Тому зараз виробництво вимірюється десятками одиниць.

Конкретні обсяги майбутнього виробництва, за словами заступника командувача, доцільніше уточнювати безпосередньо у виробників.

Водночас підготовка операторів уже триває, щоб до моменту збільшення постачання перехоплювачів Повітряні сили мали підготовлений персонал для їхнього застосування.

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