"Ми збиваємо все, що можемо": Зеленський розкрив цілі Путіна в війні і пояснив, чим буде відповідати Україна

Президент України Володимир Зеленський відповів на питання журналістів, чи відомо, які подальші цілі війни має російський диктатор Володимир Путін. Так, окупанти продовжують бити по портовій інфраструктурі, енергетиці, водопостачанню, мостах.

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Тим часом Україна збиває всі цілі, що може збити, і робить усе, щоб захистити інфраструктуру. Про це глава держави зазначив на брифінгу з журналістами.

Що відомо

Президент зазначив, що окупанти били, б'ють і продовжуватимуть блокувати портову інфраструктуру в Чорному морі, атакувати енергетику, водопостачання, завдавати ударів по мостах. Зі свого боку Україна робить усе, щоб захистити ці об'єкти.

"Ми збиваємо все, що можемо. І ви бачите, що так, долітає, на жаль, є в них така ціль. Але ми робимо все, щоб захищати інфраструктуру", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що треба всім робити більше – і військовим, і центральній владі, і місцевій владі.

Глава держави зазначив, що незмінною ціллю Путіна залишається не лише капітуляція, а й знищення України. Тому диктатор продовжуватиме ескалацію, відповідно ми повинні максимально захищатись, об'єднувати весь світ і примушувати Путіна до перемовин та до припинення ударів по інфраструктурі, енергетиці і по цивільній інфраструктурі.

Зеленський також наголосив, що потрібно відповідати на російські удари. Він пояснив, що якщо ми будемо показувати слабкість, російський диктатор не зупиниться, тільки збільшить і буде вимагати капітуляції.

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"Він хоче нашого знищення, йому і капітуляції замало, але йому ніхто не віддасть нашу державу", – сказав президент.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський заявив, що українська переговорна група продовжує працювати з представниками Сполучених Штатів. Найближчим часом сторони можуть провести нову зустріч. Також Зеленський додав, що особисто готовий зустрічатися з американцями.

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