''Ми зрізали північну ''клешню'': Жмайло назвав головну ціль ворога на Донеччині після української операції ''Вівальді''

Сили оборони зірвали задум російської армії щодо оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Однак Москва не відмовилася від планів захопити решту Донеччини й продовжує наступальні дії на підступах до Добропілля та Костянтинівки.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, українське командування планує нові контрнаступальні операції.

Підготовка до них потребує часу, адже головний пріоритет Сил оборони – збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Наразі триває накопичення необхідних засобів, зокрема наземних роботизованих комплексів і дронів.

Російське командування, за словами Жмайла, покладається насамперед на мобілізацію. Попри здатність проводити точкові операції, останнім часом на Добропільському напрямку окупантам вдалося захопити лише одне село.

Водночас на підступах до Добропілля, зокрема поблизу Світлого та Білицького, тривають важкі бої. Жмайло звернув увагу на оприлюднені бригадою "Любарт" кадри, на яких російські військові лежать ланцюжком і безперервно йдуть у штурм. Такою тактикою противник виснажує власні штурмові підрозділи, зазначив експерт.

Від намірів оточити український пояс фортець на Донеччині Росія не відмовилася. У Костянтинівці ситуація залишається складною: українські захисники утримують північну частину міста, тоді як південна частина, а також західні та східні околиці залишаються сірою зоною.

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За словами Жмайла, Силам оборони вдалося зрізати північну ворожу "клешню", яку російська армія намагалася сформувати з боку Лимана. Звідти окупанти планували просуватися до Лимана та Святогірська, а з Добропільського напрямку – у бік Барвінкового. З'єднавши ці два виступи, загарбники розраховували оточити український пояс фортець і виснажити його.

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Водночас на півдні, поблизу Добропілля та Костянтинівки, російські війська продовжують спроби наступу. Однак українські захисники облаштували на цих ділянках укріплені оборонні позиції. Без залучення значної кількості живої сили противнику буде неможливо досягти прориву, пояснив Жмайло.

Жмайло зазначив, що російська армія захоплює окремі населені пункти ціною величезних втрат, тоді як за останні місяці Сили оборони деокупували більшу територію. Тому осінньо-зимова кампанія стане вкрай серйозним випробуванням для противника, якщо він не зможе залучити свіжі сили.

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Важливим чинником буде й погода. У холодну пору року активність російських військ зазвичай знижується, натомість можливості української оборони зростають, зауважив експерт.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що операція "Вівальді" зірвала російські плани щодо оточення українського поясу фортець на Донеччині. За словами командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, унаслідок операції українські військові вийшли до річки Жеребець, скоротили лінію фронту та зайняли вигідніші позиції для оборони й застосування безпілотників та артилерії.

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В ISW наголосили, що для відновлення наступу на Лиманському напрямку російським військам доведеться знову форсувати Жеребець. Водночас Білецький заявив, що 144-та мотострілецька дивізія окупантів після операції практично перестала існувати як організована військова одиниця.

Також аналітики ISW повідомили про нещодавнє просування українських військ на південь від Новопавлівки на Дніпропетровщині. На півночі Харківської області та на північ від Костянтинівки на Донеччині Сили оборони просунулися вперед або втримали раніше зайняті позиції.

Водночас на Добропільському напрямку російські війська активно застосовують безпілотники для ударів і розвідки, а також намагаються проникнути в українську оборону. Однак атаки окупантів на Лиманському напрямку та на схід від Слов'янська 28 і 29 жовтня не дали їм змоги просунутися, зазначили в ISW.